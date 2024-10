Sáng 16/10, Công an phường An Phú nhận được tin báo về việc có một số bộ phận thi thể người trong quán karaoke An Phú - nơi đang bị bỏ hoang sau vụ cháy.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào khoảng 11h30 ngày 16/10, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phong tỏa hiện trường để làm rõ vụ phát hiện thi thể người không nguyên vẹn tại quán karaoke An Phú. Sự trùng hợp kỳ lạ khi hiện trường phát hiện bộ phận thi thể người cũng chính là quán karaoke An Phú, nơi xảy ra vụ cháy làm 32 người chết hơn hai năm trước (xảy ra từ ngày 6-9-2022). Bước đầu xác định có một phần thi thể người được phát hiện gồm hộp sọ và bàn tay đang phân hủy. Các bộ phận thi thể còn lại hiện chưa được tìm thấy. Dựa vào lời kể của các nhân chứng, sự việc được phát hiện sáng cùng ngày. Các nhân chứng thấy bộ phận cơ thể người đang phân hủy nên đã trình báo công an. Quán karaoke An Phú, nơi phát hiện nhiều bộ phận thi thể người - Ảnh: Báo Dân trí Theo thông tin từ báo Dân trí, vụ cháy xảy ra tại quán karaoke An Phú vào 20h15 ngày 6/9/2022 tại tầng hai của cơ sở (quán karaoke An Phú có 3 tầng và sân thượng). Ngay sau khi nhận tin báo cháy, lực lượng chức năng đã điều động xe chữa cháy cùng các cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, hậu quả do vụ cháy gây ra rất nghiêm trọng, 32 người đã tử vong (bao gồm nhân viên, khách hát). Hiện trường vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người chết tại Bình Dương vào tháng 9/2022 - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Đến nay, có 7 người đã bị khởi tố gồm 5 bị can là cựu cán bộ công an, chủ quán karaoke An Phú và một giám đốc công ty . Tuy nhiên, bị can Nguyễn Duy Linh (cán bộ công an) đã qua đời khi đang trong quá trình điều tra. Hiện tại, quán này đóng cửa, bị bỏ hoang và nhiều người sáng tạo nội dung đã tìm đến đây quay phim, chụp ảnh.