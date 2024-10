Chiều 15/10, UBND xã Tân Bằng (huyện Thới Bình) cho biết đã đến thăm hỏi và hỗ trợ bước đầu cho gia đình cháu N.V.C. (7 tuổi, ngụ ấp Nguyễn Huế) lo hậu sự.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, khoảng 6h ngày 15/10, C. được mẹ đưa đến nhà một người anh bà con (hiện đang học cấp 3) để đi học. Khi đưa C. qua sông bằng phà tự chế (làm bằng phi nhựa hoặc các miếng xốp, phía trên đóng ván gỗ) thì người mẹ về nhà.

Sau khi người anh tắm xong, gọi C. cùng đến trường thì không thấy. Người này chạy đến nhà C. tìm cũng không gặp. Nghi C. lúc xuống phà tự chế và rơi xuống sông nên mọi người tập trung tìm kiếm. Sau đó, phát hiện thi thể C. nổi lên mặt nước, cách vị trí phà tự chế hơn 10m, trên người vẫn còn đeo chiếc cặp đi học.

Thi thể cháu C. được tìm thấy trên đoạn sông gần nhà - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải Phóng, chính quyền địa phương cho biết, gia đình em C. thuộc diện khó khăn của xã. Cha em C. bỏ nhà ra đi từ khi em còn trong bụng mẹ, hai mẹ con C. hiện sống cùng ông bà ngoại.

Ông Lê Hoàng Phương, Chủ tịch UBND xã Tân Bằng cho biết, ngay khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cử người đến thăm hỏi, động viên gia đình. Trước mắt, huyện đã hỗ trợ gia đình 2 triệu đồng, xã hỗ trợ 1 triệu đồng, đồng thời vận động hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Hiện trường vụ xe khách mất phanh đâm vào ta luy dương, 1 người chết, gần 20 người bị thương Vào ngày 16/10, tại Km13+120 Quốc lộ 4H (địa phận xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) xảy ra vụ tai nạn xe khách khiến 1 người chết và nhiều người bị thương.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-trai-7-tuoi-chet-uoi-khi-qua-song-bang-pha-tu-che-thi-the-cua-chau-be-uoc-tim-thay-gan-nha-704321.html