Danh tính gã đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ giật giây chuyền của cụ bà 77 tuổi ở TP HCM

Sáng 18-4, công an đã bắt giữ người này tại huyện Bình Chánh. Đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Trưa 18-4, theo thông tin từ Báo Người Lao Động, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM đã bắt giữ Tô Trọng Hoàng Phương (SN 1981, ngụ quận 3) về hành vi cướp giật tài sản.

Tô Trọng Hoàng Phương tại công an - Ảnh: Báo Người Lao Động

Phương chính là nghi phạm mặc áo xe ôm công nghệ giật dây chuyền cụ bà T.T.L (SN 1946) trên đường Trần Thị Nơi, phường 4, quận 8 khiến nạn nhân ngã ra đường gây xôn xao dư luận.

Trước đó, theo thông tin từ Báo Tiền Phong, khoảng 15 giờ 25 phút ngày 16-4, bà L. đứng trước nhà để dọn dẹp cây cảnh. Thời điểm này, một nam thanh niên đi xe máy bất ngờ áp sát từ phía sau, giật phăng sợi dây chuyền trên cổ khiến bà ngã xuống đường, bị thương.

Camera ghi lại cảnh cụ bà bị giật dây chuyền - Video: Báo Tiền Phong

Theo hình ảnh camera an ninh, nam thanh niên chạy xe máy qua lại quan sát nhiều lần và ngoài đường có nhiều người nhưng vẫn táo tợn ra tay cướp giật.

Người thân của bà L. cho biết, sợi dây chuyền không phải vàng thật và do người cháu mua từ nước ngoài về tặng. Sau khi sự việc xảy ra, người thân của bà L. đã gọi điện thoại trình báo với cơ quan công an.

Sáng 18-4, công an đã bắt giữ người này tại huyện Bình Chánh. Đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Được biết, Phương có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản, nghiện ma túy và đang uống thuốc điều trị.

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