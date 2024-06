Được biết, tối 25.6, tại một phòng trọ trên địa bàn thị trấn Quảng Phú (huyện Cư M’gar) đã xảy ra một vụ đánh nhau và khiến một người tử vong. Sau vụ việc, một nam thanh niên đã đến cơ quan Công an huyện Cư M’gar đầu thú.

Theo báo Lao Động đưa tin, sáng 26.6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, vẫn đang thụ lý, điều tra vụ án giết người xảy ra tại địa bàn huyện Cư M’gar xảy ra vào tối ngày 25.6.

Do đang còn nợ lại 300 ngàn đồng nên Vũ đã bị H. bóc phốt đăng lên mạng xã hội. Tức giận vì bị đăng lên mạng xã hội, Vũ có gặp H. rồi đấm một cái và hứa sẽ trả toàn bộ số tiền trong tuần.

Tối 25.6, H. dẫn thêm khoảng 5 thanh niên khác đến phòng trọ mà Vũ đang ở tại thị trấn Quảng Phú. Tại đây, đôi bên có đánh nhau, trong cơn nóng giận và để tự vệ, Vũ đã dùng con dao bấm đâm liên tục vào một nam thanh niên trong nhóm khiến người này gục xuống, tử vong sau đó.

Rất nhiều vụ án xảy ra liên quan đến mâu thuẫn khi đòi và trả nợ dẫn đến chết người. Như trước đó báo Công An Nhân Dân có đưa tin, ngày 6/5, Công an TP Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) bàn giao đối tượng Huỳnh Nhật Thịnh (SN 2006, quê Cà Mau) cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thụ lý điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Huỳnh Nhật Thịnh (SN 2006, quê Cà Mau). Ảnh: Báo Công An Nhân Dân.

Theo thông tin ban đầu, em Đ.Q.D (SN 2006) và Huỳnh Nhật Thịnh cùng quê tại huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) đến Bình Dương làm việc. Trong thời gian ở TP Tân Uyên, em D. có mượn của Thịnh 3 triệu đồng.

Khoảng 20h ngày 5/5, em D. hẹn Thịnh đến đường Hội Nghĩa 09, thuộc phường Hội Nghĩa (TP Tân Uyên) để trả nợ. Tuy nhiên, khi đến nơi thì cả hai xảy ra mâu thuẫn đánh nhau. Trong lúc xô xát Thịnh dùng dao mang theo đâm vào vùng ngực em D. khiến nạn nhân gục tại chỗ. Do vết thương quá nặng nên nạn nhân D. đã tử vong sau đó.