Sau khi 2 bên xảy ra cãi vã. Người đàn ông lạ này rút dao chém trúng tay anh T., đồng thời quay sang chém ông C. nhưng ông C nhanh chân bỏ chạy.

Theo báo Người Lao Động đưa tin, ngày 17-6, lãnh đạo Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết đang làm rõ đơn trình báo của công dân về vụ việc hành hung tài xế trên địa bàn.

Trước đó, ông N.Đ.C (trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) có đơn trình báo gửi Công an quận Sơn Trà. Theo trình báo, thời gian qua, ông cùng tài xế của mình là anh N.V.T đang chuyên chở vật liệu xây dựng cho một công trình trên đường Trần Hưng Đạo (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Nạn nhân bị chém trọng thương, nhập viện cấp cứu. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Theo VTC News đưa tin sáng 14/6, ông C. cùng anh T. ra quán cà phê trên đường Trần Hưng Đạo ngồi uống cà phê để giám sát công việc của công ty tại công trình. Vào quán, ông C. và anh T. thấy người đàn ông tên Vũ (làm việc cho Công ty S.Đ, không rõ nơi cư trú) đã ngồi từ trước.

Do có biết nhau nên ông C. và anh T. ngồi chung bàn trò chuyện. Tuy nhiên, ngồi nói chuyện một lúc thì hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã về chuyện làm ăn. Sau đó, người đàn ông tên Vũ bỏ đi khỏi quán, ông C. và anh T. vẫn ngồi uống cà phê.

Một lúc sau, ông Vũ cùng một người đàn ông khác trở lại quán cà phê tiếp tục nói chuyện với ông C. và anh T. thì hai bên lại mâu thuẫn, cãi vã. Lúc này, người đàn ông đi cùng ông Vũ lấy dao lao vào chém anh T. trọng thương, sau đó tiếp tục đuổi chém ông C. nhưng ông bỏ chạy.

Bị thương nặng, anh T. được chuyển đến Bệnh viện Ngũ Hành Sơn, sau đó tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.

Một nguồn tin cho biết, hiện cơ quan công an đã mời những người liên quan vụ việc đến lấy lời khai, phục vụ điều tra.

