Cựu chiến binh 51 tuổi ở Đắk Lắk đậu tốt nghiệp THPT

Đây là thí sinh lớn tuổi nhất trong kỳ thi THPT 2023, là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Yang Tao, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông tin từ VietNamNet, hôm nay 18/7, sau khi biết tin đỗ tốt nghiệp THPT năm 2023, anh Y Sem Ja (SN 1972, dân tộc M’nông), hiện là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Yang Tao (huyện Lắk) không giấu nổi sự vui mừng. Điểm trung bình của anh là 5,399 điểm và đã chính thức đỗ tốt nghiệp THPT. Y Sem chia sẻ sau khi đỗ tốt nghiệp, thời gian tới, anh sẽ tiếp tục học Trung cấp lý luận chính trị.

Anh Y Sem Ja - Ảnh: VietNamNet Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại huyện Lắk, anh Y Sem Ja đã tham dự kỳ thi này và cũng là thi sinh cao tuổi nhất tỉnh Đắk Lắk. Trước khi dự thi, anh Y Sem đã có 3 năm theo học tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lắk. Trong quá trình học tập anh Y Sem luôn nỗ lực trong học tập, rèn luyện và đạt kết quả khá cao trong học tập.

Dẫn tin từ báo Thanh Niên, Y Sem Ja, hiện là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Yang Tao, huyện Lắk. Anh đã có gia đình và 3 người con, điều kinh tế gia đình không mấy khá giả. Y Sem Ja tập trung ôn bài trước ngày thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - Ảnh: Báo Thanh Niên Theo lãnh đạo Trung tâm, Y Sem theo học hệ GDTX với thời gian học tập dành cho cán bộ hoặc người đã đi làm. Các học viên được bố trí thời khóa biểu vào thứ 7, Chủ nhật và ban đêm. Mặc dù vừa đảm nhận công tác xã hội, vừa tăng gia lao động để cải thiện đời sống, nuôi con cái ăn học, nhưng trong 3 năm theo học tại Trung tâm, ông bố 3 con này luôn nỗ lực trong học tập, rèn luyện. Xứng đáng là tấm gương cho các học viên noi theo. Ngoài giờ hành chính, anh Y Sem tranh thủ tăng gia sản xuất để nuôi con ăn học - Ảnh: Báo Thanh Niên Nói về cậu học viên đặc biệt này, thầy giáo Đặng Phi Hiền cho biết các học viên khác học theo thời khoá biểu chính khoá từ thứ 2 đến thứ 6 sẽ có điều kiện học tập tốt hơn. Riêng nhóm của Y Sem thì phải học vào thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần, vì những ngày thường các anh ấy phải đi làm. Dù khó khăn, vất vả hơn, nhưng Y Sem luôn nỗ lực trong học tập, rèn luyện và luôn hoàn thành hết các nhiệm vụ được thầy cô giao. Trong năm cuối ở lớp 12 vừa rồi, được xếp loại học lực loại Khá và đạt danh hiệu học viên tiên tiến.

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