Công an buộc kẻ tạt sơn đòi nợ phải trở lại hiện trường xóa vết bẩn

Liên quan đến vụ thuê người tạt sơn vào nhà con nợ để đòi 1,2 tỷ, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử lí khiến cộng đồng vô cùng hài lòng.

Dẫn nguồn tin từ báo Dân Trí, vào ngày 24/5/2023, Công an phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức (TPHCM) đã yêu cầu đối tượng T.T.V.H. (29 tuổi, ngụ quận 3) tạt sơn vào nhà dân để đòi nợ thuê phải quay trở lại hiện trường để chùi xóa vết sơn.

Công an buộc H. quay trở lại hiện trường lau chùi, xóa vết sơn đã tạt - Ảnh: báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, H. được G.T.D.T. (35 tuổi, ngụ quận 7) thuê tạt sơn với giá 500 nghìn. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc, cụ thể T. và Đ.V.N. (37 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, con gái bà T.K.L.) có quen biết nhau do làm chung trong lĩnh vực ngân hàng. T. có cho N. mượn tiền để làm ăn. Do thời điểm mùa dịch, việc làm ăn thất bại nên N mất khả năng trả nợ.

Vì số tiền chi trả quá lớn, nên sau 2 lần trả tiền giúp con, bà L. không có khả năng chi trả thêm. T. đã Nhiều lần liên lạc được với N. nhưng không được, nên T. đã thuê H. đến nhà bà L. tạt sơn, hù dọa để đòi số tiền còn lại.

Lực lượng chức năng giám sát H. khắc phục hậu quả - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Khuya 23/5/2023, H. chạy xe máy đến trước nhà bà T.K.L. (60 tuổi) rồi tạt sơn vào phần cửa sắt nhà nạn nhâ. H. vừa tạt sơn vừa quay phim gửi cho người thuê. Tuy nhiên, sau khi xem clip, T. chê H. tạt ít nên không trả tiền.

Tại trụ sở công an, H. đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. H. khai được T. thuê tạt sơn để đòi nợ số tiền khoảng 1,2 tỷ đồng.

Danh tính của nhóm cho vay nặng lãi, tạt sơn để đòi tiền Nhóm đối tượng này đã thuê người vẽ bậy lên tường, tạt sơn vào nhà nhằm “khủng bố” tinh thần và uy hiếp nạn nhân để đòi nợ.

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