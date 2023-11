Theo báo Dân Trí đưa tin, ngày 5/11, Thượng tá Trần Nam Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Đà Nẵng, ký thông báo gửi công an các đơn vị trên địa bàn, phối hợp truy tìm lai lịch một nạn nhân tử vong trên địa bàn thành phố.

Công an xác định nạn nhân là nữ, có đặc điểm nhận dạng giống như người nước ngoài; cao khoảng 1,5-1,6m; mặc áo sơ mi ngắn tay màu đỏ và trắng, quần đùi thun màu đen. Nạn nhân có tóc màu vàng, dài ngang vai; mu bàn chân phải có xăm dòng chữ "YOU' RE MY PEACE OF MIND, I'M YOUR MADNESS", trên bắp chân phải có xăm hình bộ xương và lưỡi hái.

Hình xăm bộ xương trên tay cô gái. Ảnh: Báo Dân Trí.

Nạn nhân có mang theo 1 chìa khóa (loại khóa cửa) có gắn thẻ màu xanh, trên thẻ có viết số 203.