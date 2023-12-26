Ngày 25/12, Công an tỉnh Lâm Đồng tạm giữ hình sự N.D.T. (15 tuổi, ngụ xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) để điều tra hành vi giết người.
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Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào ngày 25/12, Công an tỉnh Lâm Đồng tạm giữ hình sự N.D.T. (15 tuổi, ngụ xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) để điều tra hành vi giết người.
N.D.T. là nghi can giết cha ruột - ông Nguyễn Mạnh Tâm (53 tuổi, ngụ thôn Kim Thanh, xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc).
Trước đó, khoảng 22h ngày 24/12, T. đã thú nhận với gia đình về hành vi giết cha, sau đó đến cơ quan công an đầu thú.
Theo thông tin từ báo Tiền Phong, dựa vào lời khai của đối tượng với công an, vào ngày 22/12, trong lúc hai cha con cãi nhau, T. đã dùng hung khí đánh chết cha mình. Sau khi gây án, T. đã đốt thi thể cha rồi dùng băng keo quấn lại, gác lên la phông phía sau nhà tắm để phi tang.
Những người hàng xóm cho biết, khoảng 17h ngày 22/12, thấy khói và mùi khét bốc lên từ nhà ông Tâm, mọi người nghĩ nhà ông Tâm đốt rác nên không thắc mắc, hỏi han.
Đến khuya 24/12, khi bà nội hỏi cha đi đâu mà mấy hôm rồi không thấy mặt, T. mới tự thú là đã ra tay sát hại cha mình. Sau đó, T. đến cơ quan công an đầu thú.
Sau khi hai vợ chồng ly hôn, nhiều năm qua, ông Tâm sống cùng T. Nhà của hai cha con ông Tâm gần nhà mẹ ruột của ông. Mẹ ông Tâm hiện đã già yếu, còn T. đang là học sinh lớp 10 tại một trường THPT trên địa bàn TP Bảo Lộc.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an TP Bảo Lộc và các cơ quan liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ vụ án mạng này.