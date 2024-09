Tính đến 18h ngày 12/9, đã có 336 người chết, mất tích (gồm 233 người chết và 103 người mất tích). Ảnh: VietNamNet.

Yên Bái có 48 người chết và 2 người mất tích. Mưa lũ, sạt lở đất, ngập lụt cũng làm 22.900 nhà dân ở tỉnh này bị thiệt hại, hư hỏng, ngập lụt, trong đó có 128 nhà dân sập đổ hoàn toàn, và hơn 21.400 nhà bị ngập lụt. Toàn tỉnh Yên Bái cũng di dời gần 12.400 hộ dân trong vùng nguy hiểm để bảo đảm an toàn.

Theo thông tin từ VietNamNet, Quảng Ninh có 15 người chết; Hải Phòng có 2 người chết do bão; Hải Dương và Hà Nội mỗi nơi có 1 người chết do bão; Hòa Bình có 7 người chết do sạt lở đất; Lạng Sơn có 3 người chết do lũ cuốn, sạt lở đất; Bắc Giang có 2 người chết do lũ cuốn; Tuyên Quang có 5 người chết do lũ.