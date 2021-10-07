Có nên rửa bát khi về ra mắt nhà bạn trai? Hot tiktoker liền tuyên bố một câu "xanh rờn" gây sốc

Có nên rửa bát khi về ra mắt nhà bạn trai là câu hỏi muôn thuở được hội chị em khắp "cõi" mạng từ hội nhóm, chuyện công sở hay chỉ là câu nói vu vơ "chém gió" với bạn bè.

Mới đây, một TikToker có tên là A.M lại khiến câu chuyện được đem ra bàn tán vì quan điểm "không rửa bát giúp mẹ bạn trai".

Rửa bát khi về ra mắt nhà người yêu là "nỗi ám ảnh" của nhiều cô gái.

Cụ thể, khi nhận được câu hỏi "Có nên rửa chén giúp mẹ bạn trai khi ra mắt không?" của một cư dân mạng, cô gái tên A.M không ngại bày tỏ thẳng thắn quan điểm của mình:

"Quan điểm của M thôi, là không, tại vì bạn đang là khách đến nhà. Thứ hai bạn đang là bạn gái của con trai cô ấy, tại sao không phải là anh rửa?

Anh đang dắt bạn đến nhà, anh tự hào giới thiệu, thì anh phải chăm lo cho bạn những thứ đó chứ?".

Tiếp đó, A.M tiếp tục đưa ra quan điểm về chuyện rửa chén rằng: "Chưa kể anh cũng ăn chung với bạn mà, đâu phải mình mình ăn đâu? Thích hợp nhất là ăn xong mọi người cùng dọn vô, rồi bạn hỏi anh là 'em giúp được gì cho mẹ anh không' - chứ đừng hỏi mẹ ông ấy nha. Nếu yêu bạn, ông sẽ không cho bạn làm gì hết.

Còn nếu không yêu thì ông bảo 'ok vậy thôi em rửa đi - ok vậy em rửa anh tráng nghen'. Còn nếu ông không làm thì thôi về chia tay liền.

Mới quen mà đã vậy thì quen nữa chỉ có khổ thôi. Còn nếu em rửa - anh tráng thì ngại gì không chơi!''.

A.M - cô gái trong clip.

Dù đã khẳng định đây là quan điểm của bản thân nhưng clip của A.M vẫn thu hút những bình luận trái chiều. Người cho rằng, chuyện giúp mẹ bạn trai rửa chén ngoài việc ghi điểm với mẹ chồng tương lai thì đó cũng là cách bạn thể hiện sự tử tế với người vừa đãi bạn một bữa cơm. Tuy nhiên, cũng có không ít cô gái đồng tình với suy nghĩ của A.M vì bản thân chỉ là khách tới chơi nhà.

Còn nhớ đầu năm 2021, chuyện tỷ phú Bill Gates ly hôn và câu chuyện ông giúp vợ rửa bát mỗi tối được đào xới.

Gia đình Bill Gates.

Bill Gates và vợ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Họ sống bên nhau 27 năm, có 3 con chung, cùng nhau tạo ra nhiều giá trị tốt đẹp cũng như những bài học về giáo dục con. Tuy thành công, bận rộn nhưng ở nhà, Bill Gates vẫn là người rửa bát sau các bữa ăn.

Khi thông tin cuộc hôn nhân tưởng bền vững ấy tan vỡ, lập tức “rửa bát” trở thành từ khóa "hot" trên mạng xã hội Việt. Không ít người đua nhau đăng trạng thái dí dỏm về việc rửa bát. Thậm chí, có những gia đình lại lục đục chỉ vì câu chuyện rửa bát thường ngày.