Cô gái khóc lóc thảm thương, quỳ gối ôm chân bạn trai xin tha thứ dưới trời mưa, phản ứng của anh ta khiến ai cũng sững người

Vụ việc xảy ra ở Trung Quốc. Không biết vì nguyên nhân gì mà cô gái đã khóc lóc, ôm chân bạn trai cầu xin tha thứ. Nhưng nghe đến câu "cô biến đi" của anh ta khiến ai cũng sững người.

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