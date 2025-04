Ngay lập tức, chị Thương đến trường đón con gái, trông thấy bé H.A khóc lớn, đến bữa cơm vẫn chưa nín khóc. Chị yêu cầu làm việc với cô giáo M.A và Ban giám hiệu Trường mầm non May Đáp Cầu về sự việc con gái bị bạo hành.

Nữ giáo viên xin lỗi phụ huynh, giải trình "do buồn chuyện gia đình, không kiểm soát được cảm xúc nên lỡ tay đánh trẻ". Người mẹ không chấp nhận lời xin lỗi, yêu cầu ban giám hiệu xử lý giáo viên theo đúng quy định.

Chị cũng đã làm đơn gửi Công an phường Thị Cầu và Phòng GD-ĐT TP.Bắc Ninh.

"Tâm trạng không ổn thì có quyền đánh con người khác vậy à? Trường có camera theo dõi mà cô giáo còn dám ra tay như vậy thì liệu không có sự giám sát điều gì sẽ xảy ra?", chị Thương cho biết trên báo Thanh Niên.

Camera giám sát ghi lại cảnh cô giáo bế thốc bé gái, có hành vi bạo lực - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ VTC News, chiều 16/4, xác nhận với Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Phòng GĐ&ĐT TP Bắc Ninh (Bắc Ninh) cho biết, sau khi nắm thông tin vụ nghi bạo hành trẻ ở trường Mầm non may Đáp Cầu, phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh, Phòng phối hợp với các lực lượng chức năng và UBND phường vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc và đề nghị xử lý nghiêm minh hành vi bạo hành trẻ em.

Theo lãnh đạo Phòng GĐ&ĐT TP Bắc Ninh, trường Mầm non may Đáp Cầu là cơ sở ngoài công lập do Công ty May Đáp Cầu quản lý.

Cũng theo lãnh đạo Phòng GĐ&ĐT TP Bắc Ninh, ngoài việc đến thăm hỏi, xin lỗi gia đình thì lực lượng chức năng cũng đưa cháu bé đi kiểm tra sức khỏe.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh nữ giáo viên đánh trẻ mầm non một cách dã man.

Trong clip, các bé đang chơi đùa thì một người được cho là cô giáo mầm non kéo một bé vào sát tường và lấy tay đánh liên tiếp vào người cháu bé.

Sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã đến cơ sở làm việc và giáo viên đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình. Theo chia sẻ của gia đình trên mạng xã hội thì cô giáo cho biết do mới vào nghề, chưa có nhiều kinh nghiệm và chưa kiểm soát được cảm xúc dẫn tới hành vi sai trái.