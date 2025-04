Theo thông tin từ VTC News, chiều 16/4, xác nhận với Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Phòng GĐ&ĐT TP Bắc Ninh (Bắc Ninh) cho biết, sau khi nắm thông tin vụ nghi bạo hành trẻ ở trường Mầm non may Đáp Cầu, phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh, Phòng phối hợp với các lực lượng chức năng và UBND phường vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc và đề nghị xử lý nghiêm minh hành vi bạo hành trẻ em.

Theo lãnh đạo Phòng GĐ&ĐT TP Bắc Ninh, trường Mầm non may Đáp Cầu là cơ sở ngoài công lập do Công ty May Đáp Cầu quản lý.