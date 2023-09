Cô gái gây "bão" với tâm thư: 'Gửi chàng trai Mr Happy' nhân mùa Valentine

Nội dung tâm thư của Nhất Hương nói về quá trình yêu nhau của cô và bạn trai "Mr Happy". Chỉ trong thời gian ngắn, bài viết nhanh chóng thu hút hơn 5.000 lượt like (thích), hàng trăm bình luận và chia sẻ của dân mạng.

Dù rằng anh không biết nhiều về chuyện của em. Anh và em không phải là tình đầu của nhau, nhưng những điều mang đến cho nhau điều là lần đầu tiên. Điều này rất khó để tin nhưng nó luôn là thật.

Truớc khi gặp anh, em là một người thích chiều chuộng người khác, đặc biệt là với nguời yêu, em mạnh mẽ như đàn ông, và nói không với việc nhõng nhẻo. Vậy mà khi yêu anh, anh chu đáo, chăm sóc đến mức em như được trở về với con người thật, em nhận ra mình có khả năng nhõng nhẽo cũng bá đạo không thua một cô gái bánh bèo siêu dẹo nào hết.

Yêu anh em thành nhà thơ lúc nào không biết, buồn vui , giận hờn hay bất cứ chuyện gì xảy ra em cũng điều có thể làm thơ hết, và cũng chỉ làm thơ duy nhất đọc và tặng anh nghe.

Anh đã chiều chuộng, nâng niu đến mức em đã thành một cô gái hư, em hư lắm, yêu nhau một năm mà tháng nào cứ đúng ngày là phải kỷ niệm, phải cùng nhau ăn tối và uống hết một chai vang, em hư lắm, tuần nào cũng rủ anh nhậu, rồi tám với nhau 4-5 tiếng, em còn hư lắm cứ nhắn tin phiền anh từ sáng đến tối, cứ canh đúng 12h lúc anh nghĩ trưa là em gọi điện thoại, có khi cuộc nói chuyện kéo dài 1-2 tiếng, và anh bỏ luôn cử ăn trưa vì anh cuời đến no luôn trong lúc nghe em tám chuyện, một năm trời mà vẫn không hết chuyện.

Bạn bè anh cứ hay nói đùa rằng anh bị em bỏ bùa. Vì sao ư? Vì em không có đẹp, chân ngắn ngủn, 3 vòng không chuẩn, gương mặt chỉ dễ nhìn, nói đúng hơn nếu để chấm điểm thì chỉ có 6 điểm trên trung bình 1 nút. Em thua xa các cô gái quanh anh, còn anh ư, một người đầy bản lĩnh, phong độ mang vẽ ngoài lạnh lùng , nhưng bên trong thì ấm và êm đến lạ kỳ.

Anh là người thích rẽ trái khi mà mọi người rẽ phải. Anh nấu ăn ngon, có khi ngon hơn cả cơm Mẹ nấu (Mẹ ơi con xin lổi con phải nói thật hi hi).

Anh luôn biết cách làm em có thể cảm nhận hết từng mùi vị của món ăn, một năm qua em luôn được ăn và nghe phụ đề, món này làm như thế nào nè, ăn cùng cái gì là ngon hơn nè, nên ăn món nào trước món nào sau, ăn xong rồi nên uống cái gì nè...

Vậy đấy chỉ đơn giản là ăn uống thôi nhưng sao em cũng phê phê như đang bay trên mây cứ mỗi khi ăn món gì ngon ngon bên cạnh anh.

Anh hơn Ông Bụt !! Em không cần khóc, anh vẫn xuất hiện, em không cần ước hay nói, anh vẫn biết em muốn gì, và thích gì. Em, một cô gái một tháng bệnh hết 20 ngày, anh như một bác sĩ riêng cứ đau đầu kê toa thuốc và chăm sóc em.

Em một cô học sinh thông minh nhưng hay suy nghĩ linh tinh, và hay viết sai chính tả, anh một thầy giáo nghiêm khắc nhưng rất nhẹ nhàng chỉ dạy em từng chút một. Em và anh là hai con người khác nhau hoàn toàn về mọi mặt, anh đúng giờ, em hay trễ hẹn, anh nghiêm túc, em thích đùa, anh không thích hoành tráng em thì luôn phô truơng, anh nhẹ nhàng ít nói, em ồn ào lắm lời, anh đơn giản rõ ràng, em đa nghi giỏi tưởng tượng... Hai con người như thế sao yêu nhau được hả anh???

Chúng ta có đang ngộ nhận hay đang bị cuốn vào điều mà ai cũng gọi là yêu bất chấp. Em đâu phải mới lớn, anh đâu phải còn thanh niên, sao cứ như tình đầu. Anh không phải Soái Ca của nguời ta, e gọi anh là Mr Happy. Lần đầu gặp nhau em có nói một câu với anh, nếu anh và em yêu nhau thì anh là nguời hạnh phút nhất còn em là nguời xứng đáng nhất.

Chúng ta trải qua đủ quá trình của những giai đoạn để đến tình yêu, mọi thứ điều diễn ra tự nhiên. Chinh phục nhau và chiếm đoạt nhau, em hay nói đùa là chính em mới là người chiếm đoạt anh trước, nói đùa nhưng chẳng phải đùa. Trong tình yêu làm sao biết ai là người chiếm đoạt ai, chỉ có cả hai cùng một khao khát cùng một cảm xúc và cùng một hơi thở thì mới hoà vào nhau và chiếm đoạt được nhau. Em! một cô gái chưa hoàn hảo và mắc nhiều lỗi sai, vậy đấy, nhưng vẫn không, dù chỉ một lần anh lớn tiếng hay la em.

Cho dù sau này anh không thể tiếp tục yêu em dù bất cứ lý do gì thì em vẫn nhớ rằng anh đã từng yêu em nhiều hơn em nghĩ. Đừng đến với nhau chỉ vì yêu nhau, hãy ở lại cùng nhau khi thật sự cần có nhau. Vậy đấy tình yêu của Mr Happy là như thế. Còn bây giờ là lúc em lại thích phô trương rồi đây, em muốn hét thật to rằng "I am Ms Happy".

Nhất Hương từng là diễn viên trẻ hiện đang được nhiều độc giả biết đến, cũng như nhiều công ty quảng cáo và nhà sản xuất phim mời gọi kể từ sau clip bà mẹ trẻ đơn thân nuôi con trong Ước mơ trẻ thơ được chú ý.

Hiện Nhất Hương đang là giảng viên đại sứ sáng tạo Vương Quốc Anh. Cô chia sẻ vì bố mẹ sợ con gái ham làm sẽ bị ế nên luôn hối thúc con gái lập gia đình. Nhưng cô thẳng thắn nói với bố mẹ rằng mình chưa muốn lấy chồng tại thời điểm này và tương lai gần, vì với cô, công việc kinh doanh là thứ cô đam mê hơn cả việc lập gia đình .

Hiện Nhất Hương cũng đang cùng em gái mình là Tam Triều Dâng là dại sứ các tổ chức thiện nguyện uy tin như, Hội Từ Thiện Thật , Operation Smile , đại sứ vì môi trường, An toàn giao thông, Unesco, Hội Từ Thiện Phước Điền của xe Sài gòn limo tại Việt Nam, … , đây đều là những thiện nguyện uy tín, để mọi người cùng chung tay giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh hơn mình.

Bên cạnh đó, cô hiện đang khá bận rộn với việc làm chủ nhà hàng Hoàng Hải garden. Nhà hàng của cô cũng là nhà tài trợ chính chương trình Cánh diều vàng 2015, và cũng mới đăng cai tổ chức ngày hội cưới Queen’s Day 2015 với tên gọi Dreaming of Love, mong muốn mang đến các cặp đôi những ý tưởng cưới mới lạ độc đáo, những trải nghiệm cưới thú vị, uy tín tại TP HCM.