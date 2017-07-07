Clip: Mẹ dọa cạo đầu con gái vì 'quan hệ' với cha dượng

Đời sống 07/07/2017 19:21

Mới đây, trong một nhóm dành cho giới trẻ xuất hiện đoạn clip mẹ dùng kéo định cạo đầu con gái vì nghi ngờ có quan hệ với cha dượng khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Theo những hình ảnh trong đoạn clip, người mẹ này vô cùng nóng giận, dùng kéo dọa cắt tóc con gái. Dù cô bé gào khóc thảm thiết nhưng bà mẹ này vẫn không dừng tay.

 

Kèm theo đoạn clip, người này chia sẻ: “Con gái ngủ với cha dượng bị mẹ cạo đầu. Sao mẹ không đánh bố mà lại đánh con?”.

Dù chỉ mới xuất hiện chưa đầy một giờ, nhưng clip đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

Mặc dù cô bé trong đoạn clip đã phạm một sai lầm không thể tha thứ, nhưng hầu hết mọi người lại thông cảm vì cho rằng cô bé có thể đã bị người cha dượng kia dụ dỗ. Mặt khác, nhiều người tỏ ra không hài lòng với cách hành xử của người mẹ. Họ cho rằng, người đáng chịu trừng phạt đáng ra phải là người cha dượng đồi bại kia chứ không phải cô bé còn chưa biết sự đời này.

Clip: Mẹ dọa cạo đầu con gái vì 'quan hệ' với cha dượng - Ảnh 1
Cư dân mạng bức xúc vì hành vi của người mẹ - Ảnh chụp màn hình

“Xem mà thấy khổ tâm, trách thì trách người cha dượng. Là bố mà khốn nạn như vậy sao. Còn con gái mình nó trẻ người non dạ nên mới để sự việc đau lòng này xảy ra”, người dùng có tài khoản P.C chia sẻ.

Bức xúc trước cách xử lý của người mẹ, nick N.C.D bình luận: “Có giỏi thì trị chồng trước đi đã rồi giáo dục con mình sau. Đi hành hạ con mình như vậy không thấy tội nghiệp sao”.

Bên cạnh đó, một số khác lại nghi ngờ tính chân thực của đoạn clip trên. Họ cho rằng người đăng tải clip này lên mạng xã hội chủ yếu để câu like, câu view sống ảo.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật sự việc.

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