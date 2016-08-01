Chỉ cần xịt thứ này, các vết ố bẩn trên nệm sẽ biến mất một cách kỳ diệu

Với hỗn hợp gồm những nguyên liệu dễ kiếm trong bếp, các vết bẩn trên nệm sẽ biến mất nhanh chóng.

Nếu nhà bạn xài nệm, hẳn bạn có lúc phải đau đầu với các vết ố bẩn trên nệm. Đây là điều không thể tránh khỏi, nhất là nếu bạn có con nhỏ. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra những vết bẩn cứng đầu trên tấm nệm, khiến chúng vừa mất vệ sinh vừa trông chẳng đẹp mắt tí nào. Nhưng bạn lại không thể mang nệm đi giặt thường xuyên, vì chúng quá nặng và cồng kềnh.

Nếu bạn đang gặp vấn đề này, đừng lo. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn 1 cách tuyệt vời để loại bỏ vết ố bẩn trên nệm. Bạn chỉ cần vài nguyên liệu dễ kiếm trong nhà mà thôi.

Nguyên liệu

250 ml ô xy già

3 thìa baking soda

1 giọt nước rửa chén

Bạn cần chuẩn bị hỗn hợp này ngay trước khi tiến hành lau chùi vì nó có hiệu quả nhất tại thời điểm đó.

Hướng dẫn

Trộn hỗn hợp ô xy già và baking soda. Khi baking soda đã tan, thêm 1 hoặc 2 giọt nước rửa chén vào. Khuấy đều. Rót hỗn hợp này vào 1 chai xịt.

Lắc và xịt vào khu vực bẩn của tấm nệm.

Chờ cho đến khi khô, hoặc bạn có thể dùng mấy sấy tóc để tăng tốc quá trình khô này. Sau khi tấm nệm đã khô, dùng bàn chải chà nhẹ để loại bỏ vết ố hoặc dùng máy hút bụi để hút những gì còn lại của baking soda.

Với hỗn hợp này, tấm nệm của bạn sẽ sạch sẽ, thơm tho như mới. Hãy áp dụng ngay hôm nay nhé.

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