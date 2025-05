Cháy lớn 6 ki-ốt ở chợ Đông Khê ở Cao Bằng, tiểu thương bất lực nhìn lửa bao trùm

Theo thông tin từ báo Lao Động, UBND huyện Thạch An thông tin, vào khoảng 20h tối qua (25/5) một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại chợ Đông Khê, thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.

Các hộ kinh doanh chủ yếu buôn bán đồ khô, nông sản, vàng mã – những mặt hàng và vật liệu dễ bắt lửa. Do đó, ngọn lửa lan nhanh và bao trùm toàn bộ dãy ki-ốt chỉ trong thời gian ngắn.

Hiện các hộ tiểu thương đang phối hợp với cơ quan chức năng để thống kê thiệt hại. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Vụ cháy chợ Đông Khê tại Cao Bằng gây thiệt hại lớn - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Niên, một vụ cháy chợ tương tự xảy ra vào ngày 18/4, UBND P.Phong Hiền (TX.Phong Điền) đã có báo cáo nhanh liên quan đến nguyên nhân và thiệt hại sau vụ cháy lớn ở chợ An Lỗ.

Vụ cháy lớn được xác định bắt đầu từ khoảng 13 giờ 15 chiều nay 18.4, tại tầng 2 của lô hàng tạp hóa Phú Thúy thuộc chợ An Lỗ. Sau khi bùng phát, ngọn lửa nhanh chóng cháy lan ra nhiều gian hàng xung quanh.

Nhận được tin báo, UBND P.Phong Hiền lập tức huy động nhiều cán bộ phối hợp Ban Quản lý chợ An Lỗ, tổ PCCC cơ sở và người dân địa phương để dập lửa. Đồng thời, báo tin cho Phòng Cảnh sát PCCC - cứu hộ cứu nạn Công an TP.Huế cùng vào cuộc chữa cháy. Đến 14 giờ 15, đám cháy cơ bản đã được khống chế.

Thống kê ban đầu cho thấy vụ cháy lớn làm hư hại trụ sở Văn phòng Ban Quản lý chợ An Lỗ và 7 hộ kinh doanh tại chợ, trong đó có 4 hộ buôn bán trái cây, 2 hộ kinh doanh xe đạp điện và hàng tạp hóa, 1 hộ hoạt động trong lĩnh vực nhiếp ảnh và làm đẹp. Ước tính bước đầu, thiệt hại do cháy chợ An Lỗ khoảng hơn 3 tỉ đồng.