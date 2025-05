Ngày 28/5, lãnh đạo Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn và Phòng chống thiên tai TP Vinh (đơn vị phụ trách giám sát an toàn tại bãi biển Cửa Lò) cho biết, sự việc xô xát giữa một nhân viên bảo vệ và nhóm du khách xảy ra trên biển Cửa Lò vào ngày 26/5.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh một nhân viên bảo vệ mặc áo cam, cầm cờ lao xuống bãi biển đang có sóng lớn để ngăn một nhóm du khách tắm. Giữa hai bên xảy ra lời qua tiếng lại và có hành động xô đẩy. Một số người có mặt đã can ngăn.

Hình ảnh nhân viên bãi biển Cửa Lò ngăn du khách ra tắm khi sóng lớn - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, vị lãnh đạo Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn và Phòng chống thiên tai thành phố Vinh, thời điểm xảy ra sự việc, do ảnh hưởng của thời tiết xấu, biển động mạnh, gió to, sóng lớn, lực lượng trực tại bờ biển đã liên tục kêu gọi du khách lên bờ để đảm bảo an toàn.

“Tuy nhiên một số người vẫn cố tình phớt lờ hiệu lệnh, tiếp tục bơi ra xa. Nhân viên bảo vệ đã cương quyết ngăn chặn dẫn đến lời qua tiếng lại, sau đó xảy ra va chạm như trong clip”, vị lãnh đạo này nói.

Cũng theo vị này, sau khi sự việc xảy ra, hai bên đã hòa giải, du khách rời đi trong vui vẻ. Trung tâm cũng đã nhắc nhở nhân viên về cách ứng xử trong những tình huống tương tự.

“Qua nắm bắt dư luận, hành động của bảo vệ bãi biển được nhiều người dân và du khách ủng hộ vì thể hiện tinh thần trách nhiệm, hết mình bảo vệ tính mạng cho người tắm biển giữa điều kiện thời tiết nguy hiểm”, vị lãnh đạo này chia sẻ thêm.

Trên mạng xã hội, clip nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận trái chiều. Nhiều người bày tỏ sự ủng hộ với hành động quyết liệt của nhân viên bảo vệ.

