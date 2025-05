Bị chồng cầm dao dọa giết, người phụ nữ ở thành phố Vinh (Nghệ An) đã nhảy từ ban công tầng 2 xuống đất để thoát thân, dẫn đến đa chấn thương.

Theo thông tin từ báo Nghệ An, sau khi tiếp nhận sự việc, hiện Công an phường Hà Huy Tập đã chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh Nghệ An để thụ lý theo thẩm quyền.

Liên quan đến sự việc này, theo nhóm luật sư bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân, với tính chất, mức độ của hành vi và hậu quả gây ra thương tích, trên cơ sở kết quả trưng cầu giám định, cần phải khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thẩm quyền điều tra vụ án thuộc về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An.

Theo nhóm luật sư “việc người vợ sau khi “no đòn” và dao phi không trúng, tìm lối thoát thân, chạy ra ban công nhảy rơi từ trên cao xuống, nên người chồng không đuổi giết được người vợ là nằm ngoài ý muốn của ác thủ này”.

Người phụ nữ bị bạo hành trong clip là T.T.H (SN 1986), còn người đàn ông là M.T.L (SN 1971), trú tại khối 3, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh. Đây không phải lần đầu chị H. bị ông M.T.L. hành hung.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, khoảng 3h ngày 7/5, chị H. bị chồng dùng dao tấn công tại nhà riêng.

Trong cơn hoảng loạn, do cửa nhà bị khóa, chị H. buộc phải nhảy từ ban công tầng 2 xuống sân để thoát thân. Cú rơi khiến nạn nhân bị gãy cột sống, chấn thương ngực, mặt và các chi. Chị H. đang được điều trị tại một bệnh viện ở thành phố Vinh trong tình trạng đa chấn thương.

Chị H. cho rằng hành vi của người chồng không đơn thuần là gây thương tích mà có dấu hiệu của tội giết người và đề nghị cơ quan chức năng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với người đàn ông này để bảo vệ tính mạng bản thân và người thân trong gia đình.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

