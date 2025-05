Ngày 26/5, lãnh đạo Đảng ủy xã Tây Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang cho biết trên địa bàn xã Tây Yên vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy làm 1 người tử vong.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, khoảng 10h sáng 25/5, trên tuyến kênh xáng 30, đoạn qua ấp Kinh Xáng, xã Tây Yên, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường thủy làm một người mất tích.

Vào thời điểm trên phương tiện đò dọc do ông Nguyễn Văn Nam (ngụ xã Tây Yên, huyện An Biên) điều khiển, chở theo 3 hành khách, đang lưu thông theo hướng từ ấp Thứ Nhất đi vàm kênh xáng 30 thì bất ngờ tông vào chiếc vỏ lãi đang thả nổi trên kênh.

Sau cú tông mạnh đã khiến ông Trần Văn Lý (58 tuổi, ngụ phường Vĩnh Hiệp, TP Rạch Giá) đang thả lưới đánh bắt cá trên vỏ lãi rơi xuống kênh mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phối hợp với người dân địa phương tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên do lòng kênh rộng, nước sâu và chảy xiết nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Đến khoảng 20h tối 25/5, sau hơn 10 giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Trần Văn Lý ở gần vị trí xảy ra tai nạn.

Sau khi trục vớt thi thể, cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục cần thiết để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện trường vụ đò đưa khách sang kênh xáng đã tông vào vỏ lãi đang đánh lưới cá, làm nạn nhân tử vong - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Lao Động, một vụ việc tương tự xảy ra vào ngày 23/5, khoảng 10 học sinh ở thôn Chòm Mốt, xã Lương Trung, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) đi đò qua sông Mã để đến trường học. Khi đò đã qua sông và cập bến, do các em chen nhau lên bờ khiến đò mất cân bằng và bị lật nghiêng. Rất may, tất cả học sinh và người lái đò đều lên được bờ an toàn.

Theo lãnh đạo xã Lương Trung, thôn Chòm Mốt có 136 hộ với 616 nhân khẩu. Trong đó khoảng 60 học sinh thường ngày phải đi đò ra trung tâm xã để học tập.

Chính quyền địa phương đã đóng chiếc đò bằng sắt, bố trí người lái đò để đưa người dân qua sông hàng ngày. Vào mùa mưa, nước sông Mã dâng cao, chảy xiết nên việc qua lại bằng đò rất nguy hiểm.

Nhiều năm qua, địa phương đã đề nghị cấp thẩm quyền xây dựng cây cầu cứng, nhưng đến nay vẫn chưa được đầu tư.

