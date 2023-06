Sáng 2/6, Công an tỉnh Lào Cai đã thi hành lệnh giữ và bắt khẩn cấp nghi can Nguyễn Văn Tuyện (31 tuổi) vừa ra tù để điều tra hành vi trộm cắp khiến toàn bộ TP Lào Cai mất điện.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 2/6, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đã thi hành lệnh giữ và bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với nghi can Nguyễn Văn Tuyện (31 tuổi, ở xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng) để điều tra hành vi vụ trộm cắp hàng loạt thiết bị, linh kiện điện lưới khiến toàn bộ khu vực xã Xuân Giao, Gia Phú và TP Lào Cai mất điện.

Nghi can Nguyễn Văn Tuyện - Ảnh: VietNamNet

Lực lượng chức năng cho biết, trong tháng 5, một số xã ở huyện Bảo Thắng và TP Lào Cai xảy ra mất điện hàng loạt. Qua xác minh, nguyên nhân do thiết bị, linh kiện tại các trạm biến áp thuộc đơn vị Điện lực TP Lào Cai và Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam... bị kẻ gian lấy cắp.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Dân trí, sau khi tiến hành điều tra, Công an huyện Bảo Thắng xác định nghi phạm là Nguyễn Văn Tuyện gây ra hàng loạt các vụ trộm cắp trên.

Sáng ngày 2/6, tại cơ quan công an, Tuyện khai đã thực hiện 3 vụ trộm cắp linh kiện, thiết bị tại các trạm biến áp ở xã Xuân Giao rồi bán lấy tiền mua ma túy và tiêu xài cá nhân.

Nghi can đã thực hiện 3 vụ trộm cắp linh kiện, thiết bị tại các trạm biến áp - Ảnh: Báo Dân trí

Đồng thời, Công an cũng cho biết, nghi can Tuyện nghiện ma túy, đã có 3 tiền án về các tội Cướp giật tài sản, Trộm cắp tài sản, Tàng trữ trái phép chất ma túy và một tiền sự về hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác. Nghi can Tuyện vừa chấp hành xong án phạt tù.

