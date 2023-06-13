Chăm con ốm, người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày?

Thời gian hưởng chế độ nghỉ để chăm con ốm phụ thuộc vào số ngày nghỉ việc chăm sóc con và số tuổi của con.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, BHXH Việt Nam giải đáp thắc mắc của người dân về việc thời gian nghỉ chăm sóc con ốm theo khoản 2 điều 25 Luật BHXH năm 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động đang tham gia BHXH là: Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

Tại khoản 1 điều 27 Luật BHXH năm 2014 quy định thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 3 tuổi; tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi.

Thời gian nghỉ để chăm con ốm xác định theo số ngày nghỉ việc chăm sóc con và tuổi của con - Ảnh minh họa: Internet

Theo Báo Chính Phủ, tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định thời gian tối đa hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, nghỉ hằng tuần theo quy định. Thời gian này được tính kể từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 của năm dương lịch, không phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu tham gia BHXH của người lao động.

Như vậy, việc xác định thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm được xác định theo số ngày nghỉ việc chăm sóc con và tuổi của con. BHXH Việt Nam cung cấp các quy định của pháp luật nêu trên để người dân đối chiếu, nắm được quyền lợi của mình.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cham-con-om-nguoi-lao-ong-uoc-nghi-bao-nhieu-ngay-591743.html