Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP Long Xuyên tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tại nạn.

Phạm Tấn Hinh tại cơ quan điều tra - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Dân trí, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 8/6, Công an TP Long Xuyên phối hợp Phòng Nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang xác định Phạm Tấn Hinh là người điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 51D-404.xx gây ra vụ tai nạn cho ông Mẩn.

Ngay trong ngày, Công an TP Long Xuyên đã cử hai tổ công tác đến TPHCM mời Hinh về trụ sở làm việc và tạm giữ chiếc xe gây tai nạn. Lúc này xe đang được Hinh mang đi sửa chữa tại huyện Bình Chánh, TPHCM.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân trí

Tại cơ quan công an, Hinh khai nhận khoảng 20h ngày 3/6, Hinh điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 51D-404.xx chở vợ từ TPHCM đến huyện Châu Phú (An Giang) giao hàng. Trên đường quay trở về TPHCM, khi đến tuyến đường tránh Long Xuyên, Hinh đã tông vào xe của ông Hồ Minh Mẩn làm ông Mẩn ngã văng xuống đường và co giật.

Nghĩ nạn nhân sắp chết, Hinh không ở lại cứu giúp mà lập tức lái xe rời khỏi hiện trường.

Khi đến địa phận huyện Lấp Vò (Đồng Tháp), Hinh thuê xe cứu hộ để chở xe ô tô về huyện Bình Chánh, TPHCM sửa chữa nhằm xóa dấu vết tai nạn.