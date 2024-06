Từ 3h sáng 10/6, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Công an đã dầm mình trong mưa bão, sử dụng các phương tiện như xe đặc chủng, xuồng máy, xuồng cao su cùng các phương tiện khác để thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ tại các điểm ngập sâu trong thành phố. Thượng tá Phan Minh Học, Phó trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh và CBCS đã phá dỡ mái nhà để giải cứu thành công 4 người bị mắc kẹt trong nhà do nước dâng cao. Hiện tại, CBCS của đơn vị vẫn dầm mình trong nước để hỗ trợ nhân dân di chuyển tài sản đến chỗ an toàn.

Lực lượng chức năng cứu người mắc kẹt trong mưa lũ - Ảnh: VOV

Công an phối hợp với người dân hỗ trợ các phương tiện giao thông bị chết máy - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ VOV, Thượng tá Phan Minh Học cho biết, sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về, nhiều điểm trên địa bàn thành phố Hà Giang ngập chìm trong nước lũ. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và Cảnh sát cơ động đã phân chia lực lượng, phối hợp với lực lượng tại chỗ ứng cứu kịp thời tại những điểm ngập úng, hỗ trợ, giúp đỡ hàng nghìn lượt người dân di chuyển qua vùng bị ngập và di dời tài sản đến nơi an toàn.

Hiện tại, trên địa bàn vẫn mưa không ngớt, nước lũ trên sông Lô đoạn chảy qua thành phố ngày một dâng cao, người dân thành phố tích cực chuẩn bị để di dời tài sản khi nước tràn vào thành phố. Lực lượng Công an tập trung phương tiện, lực lượng giúp nhân dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn, đồng thời không để xảy ra những vụ việc gây mất an ninh, trật tự. Công an thành phố đã cắt cử CBCS thực hiện nhiệm vụ tại khu vực trọng yếu, lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường thực hiện nhiệm vụ trên những đầu cầu của thành phố, phân luồng, điều tiết giao thông khi người dân kéo đến xem lũ; các đơn vị khác dùng phương tiện chuyên dùng di chuyển nhân dân, tài sản của người dân tại các điểm ngập úng...

Dự báo tình hình mưa lũ sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, do đó, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Mèo Vạc đang triển khai nhiều biện pháp phân luồng, đặt biển báo “nguy hiểm”, rào chắn, barie... trước các điểm xảy ra ngập lụt, sạt lở để cảnh báo người dân và du khách; đồng thời cắt cử CBCS trực 24/24h tại điểm ngập, hỗ trợ người dân trong các tình huống nguy hiểm...