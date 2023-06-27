Cảnh báo thủ đoạn mạo danh để kêu gọi tham gia ký hợp đồng hợp tác siêu lợi nhuận

Đời sống 27/06/2023 21:07

Các đối tượng giả mạo ban lãnh đạo HNX kêu gọi đầu tư siêu lợi nhuận qua hợp đồng hợp tác, các room chat trên các nền tảng xã hội.

Dẫn tin từ báo Dân Trí, theo thông báo vừa phát hành, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho hay, cơ quan này tiếp nhận được thông tin phản ánh từ nhiều nhà đầu tư về việc bị các đối tượng lừa đảo mạo danh HNX kêu gọi tham gia ký kết hợp đồng hợp tác gói đầu tư siêu lợi nhuận.

Các đối tượng sử dụng con dấu giả và cắt ghép chữ ký lãnh đạo HNX kêu gọi đầu tư siêu lợi nhuận qua hợp đồng hợp tác, các room chat trên các nền tảng xã hội.

'HNX nhận thấy đây là hành vi mới có dấu hiệu lừa đảo nhà đầu tư, đã sử dụng trái phép nhận diện thương hiệu, hình ảnh và thông tin của HNX, gây ảnh hưởng tiêu cực tới uy tín, thương hiệu của HNX' - cơ quan quản lý cho biết.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh để kêu gọi tham gia ký hợp đồng hợp tác siêu lợi nhuận - Ảnh 1
Một trang trong mẫu hợp tác đầu tư - Ảnh: Báo Dân Trí 

Đại diện HNX khẳng định, đơn vị này không tổ chức bất cứ loại hình ký kết giao dịch hợp tác nào và hiện tại HNX chỉ có duy nhất một trang website. Tất cả các trang web có sử dụng trái phép hình ảnh, thương hiệu và thông tin của HNX để kêu gọi đầu tư đều là bất hợp pháp.

HNX đang tìm hiểu thông tin và phối hợp làm việc với cơ quan chức năng để có biện pháp ngăn chặn, giảm thiểu thiệt hại cho nhà đầu tư và thị trường. Tại thông báo này, HNX cũng cảnh báo các nhà đầu tư cẩn trọng và tìm hiểu kỹ thông tin trước khi quyết định đầu tư.

Dẫn nguồn tin từ Zing News, cuối tháng 5, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) cũng cảnh báo tình trạng bị mạo danh để mời gọi nhà đầu tư trong các hội nhóm trên trang mạng xã hội.

HoSE cảnh báo thời gian gần đây xuất hiện một số đơn vị cung cấp dịch vụ đầu tư tài chính/chứng khoán sử dụng logo và tên viết tắt của HoSE, mời gọi nhà đầu tư trong các hội nhóm trên các trang mạng xã hội.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh để kêu gọi tham gia ký hợp đồng hợp tác siêu lợi nhuận - Ảnh 2
Hợp đồng lừa đảo mạo danh HNX của các đối tượng - Ảnh: Zing 

HoSE khẳng định các thông tin trên là giả mạo. Luật Chứng khoán quy định ngoài Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) và các công ty con HNX, HoSE, không tổ chức, cá nhân nào được phép tổ chức và vận hành thị trường giao dịch chứng khoán.

HoSE cho biết các đối tượng đã lợi dụng hình ảnh, thông tin để lôi kéo nhà đầu tư tham gia. Nhà đầu tư có thể gặp rủi ro khi có tranh chấp xảy ra mà không được pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán bảo vệ quyền và lợi ích.

Do vậy đơn vị này khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng và tìm hiểu kỹ trước các lời mời tham gia đầu tư chứng khoán, tránh bị lừa đảo trong hoạt động giao dịch chứng khoán.

Điều tra bổ sung hành vi 'Làm nhục người khác' đối với bị can Nguyễn Phương Hằng và đồng bọn

Điều tra bổ sung hành vi 'Làm nhục người khác' đối với bị can Nguyễn Phương Hằng và đồng bọn

Hành vi của bà Nguyễn Phương Hằng là nguy hiểm cho xã hội, vì vậy, TAND TP Hồ Chí Minh trả hồ sơ điều tra bị can Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm tội “Làm nhục người khác” theo Điều 155 Bộ luật hình sự.

Xem thêm
Từ khóa:   Giả mạo giấy tờ hợp đồng giả mạo bản tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Tâm sự Eva 2 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Tâm sự gia đình 3 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ