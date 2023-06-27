Cảnh báo thủ đoạn mạo danh để kêu gọi tham gia ký hợp đồng hợp tác siêu lợi nhuận

Các đối tượng giả mạo ban lãnh đạo HNX kêu gọi đầu tư siêu lợi nhuận qua hợp đồng hợp tác, các room chat trên các nền tảng xã hội.

Dẫn tin từ báo Dân Trí, theo thông báo vừa phát hành, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho hay, cơ quan này tiếp nhận được thông tin phản ánh từ nhiều nhà đầu tư về việc bị các đối tượng lừa đảo mạo danh HNX kêu gọi tham gia ký kết hợp đồng hợp tác gói đầu tư siêu lợi nhuận. Các đối tượng sử dụng con dấu giả và cắt ghép chữ ký lãnh đạo HNX kêu gọi đầu tư siêu lợi nhuận qua hợp đồng hợp tác, các room chat trên các nền tảng xã hội.

'HNX nhận thấy đây là hành vi mới có dấu hiệu lừa đảo nhà đầu tư, đã sử dụng trái phép nhận diện thương hiệu, hình ảnh và thông tin của HNX, gây ảnh hưởng tiêu cực tới uy tín, thương hiệu của HNX' - cơ quan quản lý cho biết. Một trang trong mẫu hợp tác đầu tư - Ảnh: Báo Dân Trí Đại diện HNX khẳng định, đơn vị này không tổ chức bất cứ loại hình ký kết giao dịch hợp tác nào và hiện tại HNX chỉ có duy nhất một trang website. Tất cả các trang web có sử dụng trái phép hình ảnh, thương hiệu và thông tin của HNX để kêu gọi đầu tư đều là bất hợp pháp.

HNX đang tìm hiểu thông tin và phối hợp làm việc với cơ quan chức năng để có biện pháp ngăn chặn, giảm thiểu thiệt hại cho nhà đầu tư và thị trường. Tại thông báo này, HNX cũng cảnh báo các nhà đầu tư cẩn trọng và tìm hiểu kỹ thông tin trước khi quyết định đầu tư. Dẫn nguồn tin từ Zing News, cuối tháng 5, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) cũng cảnh báo tình trạng bị mạo danh để mời gọi nhà đầu tư trong các hội nhóm trên trang mạng xã hội. HoSE cảnh báo thời gian gần đây xuất hiện một số đơn vị cung cấp dịch vụ đầu tư tài chính/chứng khoán sử dụng logo và tên viết tắt của HoSE, mời gọi nhà đầu tư trong các hội nhóm trên các trang mạng xã hội. Hợp đồng lừa đảo mạo danh HNX của các đối tượng - Ảnh: Zing HoSE khẳng định các thông tin trên là giả mạo. Luật Chứng khoán quy định ngoài Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) và các công ty con HNX, HoSE, không tổ chức, cá nhân nào được phép tổ chức và vận hành thị trường giao dịch chứng khoán. HoSE cho biết các đối tượng đã lợi dụng hình ảnh, thông tin để lôi kéo nhà đầu tư tham gia. Nhà đầu tư có thể gặp rủi ro khi có tranh chấp xảy ra mà không được pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán bảo vệ quyền và lợi ích. Do vậy đơn vị này khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng và tìm hiểu kỹ trước các lời mời tham gia đầu tư chứng khoán, tránh bị lừa đảo trong hoạt động giao dịch chứng khoán.

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