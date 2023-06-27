Khi đang đổ đèo Đại Ninh, xe khách du lịch loại 30 chỗ bất ngờ mất lái lao xuống vực sâu, làm 25 hành khách trên xe bị thương nhẹ.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chiều 27/6, tại km45 + 900 quốc lộ 28B, đoạn qua xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình, xe khách loại 35 chỗ ngồi trên đường từ TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đến tỉnh Bình Thuận, đã lao xuống vực ở đèo Đại Ninh, quốc lộ 28B, xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình khiến nhiều người bị thương.

Thời điểm trên, xe ôtô mang BKS 51B-245.36 do tài xế Hoàng Văn Phụng (59 tuổi, ngụ TPHCM) điều khiển lưu thông hướng Lâm Đồng về Bình Thuận. Khi đến địa điểm trên thì bất ngờ lao xuống vực ở đèo Đại Ninh. Trên xe lúc này có 25 hành khách, khiến nhiều người trên xe bị xây xát nhẹ.

Hiện trường xe khách lao xuống đèo Đại Ninh - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin ban đầu, tài xế đang chở khách từ TP.Đà Lạt xuống Mũi Né, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận tham quan.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, nhận được tin báo, người dân gần đó đã nhanh chóng tới hỗ trợ đưa tất cả hành khách ra khỏi xe, đồng thời báo cho lực lượng chức năng tới hiện trường để xử lý vụ việc.

Người dân thả dây xuống giúp hành khách leo lên đường - Ảnh: Báo Dân Trí

Quốc lộ 28B có điểm đầu tại Km0+00, giao Quốc lộ 1A tại Km1656+900 (huyện Bắc Bình, Bình Thuận) và điểm cuối tại Km68+100, ngã ba Tà Hine giao với Quốc lộ 20 tại Km185+690 (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) với chiều dài tuyến khoảng 69km.

Trên tuyến này có đoạn đường đèo Đại Ninh qua địa phận hai xã Phan Sơn, Phan Lâm, huyện Bắc Bình. Tại đoạn đèo này đã xảy ra nhiều tai nạn giao thông nghiêm trọng, xe lao xuống vực.

Ô tô 4 chỗ mất lái bất ngờ đâm sầm vào nhà dân Tránh người đi ngược chiều, xe ô tô đánh lái lên lề đường và vô tình đâm sầm vào nhà dân gần đó.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/binh-thuan-xe-khach-du-lich-bat-ngo-lao-xuong-vuc-25-hanh-khach-bi-thuong-596491.html