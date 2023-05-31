'Cảnh báo đỏ' về mức gây hại rất cao của tia UV trong ngày hôm nay (31/5)

Chuyên gia khuyến cáo người dân nên thực hiện các biện pháp bảo vệ cơ thể trước ánh nắng của mặt trời.

Dẫn tin từ Báo Kinh tế & Đô thị, theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (31/5), nền nhiệt tại nhiều địa phương sẽ tiếp tục gia tăng. Theo đó, một số nơi trên cả nước, nhất là khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ có nắng nóng gay gắt diễn ra trong nhiều giờ. Điều này khiến chỉ số cực đại của tia cực tím (UV) cũng tăng nhanh. Dự báo chỉ số tia UV hôm nay - Ảnh: Báo Kinh tế & Đô thị Điển hình tại khu vực như Huế (7.6), Đà Nẵng (7.7), Hội An (7.7), Nha Trang (7.9) từ 10h sáng, chỉ số UV đã lên mức nguy cơ gây hại rất cao cho con người.

Tại các khu vực khác, bức xạ tia cực tím lên mức đỉnh điểm vào khoảng trưa từ 11h đến 13h. Chỉ số tia UV tại thành phố Hà Nội sẽ duy trì ở ngưỡng “nguy cơ gây hại rất cao” vào khoảng thời gian từ 10 giờ đến 13 giờ. Trong đó, chỉ số UV đạt cực đại tại Hà Nội sẽ tập trung vào thời điểm 12h trưa và lên tới mức 9,2 - “cảnh báo đỏ” về nguy cơ gây hại đối với sức khỏe. Các chuyên gia sức khỏe cảnh báo, tia cực tím (UV) có 3 loại A, B, C, trong đó 90% con người tiếp xúc với tia UVA và cường độ mạnh nhất là vào tầm từ 10 giờ đến 14-15 giờ hằng ngày. Người dân nên biết cách bảo vệ cơ thể khi ra đường.

Theo thang bảng đo chỉ số tia cực tím, chỉ số tia UV từ 3 - 6 là ở mức trung bình; từ 6 - 8 là mức cao; từ 8 - 10 là mức rất cao, gây bỏng trong thời gian 25 phút; từ 10,5 trở lên là mức cực kỳ cao, rất nguy hiểm, nguy cơ làm tổn thương da, mắt bị bỏng nếu tiếp xúc ánh nắng mặt trời trong khoảng 15 phút... Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, để giữ cơ thể và làn da khỏe khoắn trước tình hình tia UV hoạt động mạnh trong những ngày sắp tới thì bạn cần lưu ý: Chuyên gia khuyến cáo người dân nên biết cách bảo vệ cơ thể khi ra đường - Ảnh: Internet Hạn chế phơi nắng trong khoảng thời gian cường độ nắng mạnh nhất, đó là từ 10h sáng đến 16h chiều. Khi ra ngoài nên trang bị các trang phục bảo hộ làn da như: Đội mũ rộng vành; mặc quần áo dài tay có chất liệu chống nắng tốt; đeo khẩu trang vải dày, dệt chéo, tối màu, hạn chế dùng khẩu trang y tế vì loại này chỉ cản bụi, khả năng chống nắng kém. Đeo kính râm bảo vệ mắt, ưu tiên tròng kính tối màu, làm từ chất liệu có khả năng chống nắng, độ hấp thụ tia cực tím cho mắt và vùng da xung quanh. Sử dụng son dưỡng môi có chỉ số SPF giúp chống nắng, tránh khô môi, lão hóa. Bổ sung các thực phẩm giúp hạn chế ảnh hưởng của tia UV như: Việt quất, dưa leo, cà chua, dưa hấu, trà xanh, cá ngừ, cá hồi… Nhằm chống ô xy hóa, tái tạo collagen, dưỡng da khỏe mạnh, giảm nguy cơ viêm da, lão hóa. Thoa kem chống nắng trước khi ra khỏi nhà ít nhất 15 - 30 phút để kem kịp thẩm thấu và bảo vệ da một cách trọn vẹn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/canh-bao-o-ve-muc-gay-hai-rat-cao-cua-tia-uv-trong-ngay-hom-nay-315-587599.html