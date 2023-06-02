Cảm phục chàng trai bị bỏng khắp mặt mở tiệm bánh bán 'yêu thương'

Đời sống 02/06/2023 16:31

Ngô Quý Hải bị bỏng hoàn toàn gương mặt, tưởng chừng sự tự ti sẽ ''nuốt trọn'' cuộc đời phía trước của anh, nhưng nghị lực đã giúp chàng trai vượt qua tất cả và sống yêu thương nhiều hơn.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nông, dù không khá giả nhưng bố mẹ luôn cố gắng để 3 anh em Hải có cuộc sống no đủ. Năm Hải 6 tháng tuổi, biến cố ập đến khiến cả gia đình "sống không bằng chết".

Lúc đó, Hải vô tình té ngã vào bếp lửa. Ngọn lửa bao trọn cả khuôn mặt của cậu bé khóc lặng người, không thành tiếng. Bố mẹ Hải đem con đi chữa trị hết bệnh viện này đến thầy thuốc khác. Tiền không có, bố mẹ phải vay mượn khắp nơi mà những vết sẹo trên gương mặt Hải ngày càng lộ rõ hơn. 

Cảm phục chàng trai bị bỏng khắp mặt mở tiệm bánh bán 'yêu thương' - Ảnh 1
6 tháng tuổi Hải vô tình ngã vào bếp lửa khiến khuôn mặt biến dạng - Ảnh: Báo Dân Trí 

Từ đó, Hải lớn lên với nỗi đau một đứa trẻ chưa nhận thức được. Chỉ khi đến trường, với gương mặt "không giống ai", Hải bắt đầu để tâm những lời châm chọc từ bạn bè. Dần dà, cậu bé càng thu mình hơn. Có những đêm nằm úp mặt vào tường, Hải thầm trách vì sao cuộc đời lại nhẫn tâm với mình như thế. Và rồi Hải rơi vào trầm cảm kéo dài, cậu trai bỏ học giữa chừng. 

Chàng thanh niên quên biết với một người bạn bị câm điếc. Chàng trai nhớ như in một kỉ niệm đáng quên nhưng không quên được với người bạn thân vào năm anh 10 tuổi. Cả hai bước vào tiệm bánh, mãi mê với vẻ đẹp của những chiếc bánh. Nhưng khi vừa bước vào, chủ tiệm đã đuổi chúng tôi ra bởi ngoại hình của cả hai chẳng giống ai. Hải cảm thấy rất buồn tủi, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh, bản thân sẽ tự mở một tiệm bánh để bất cứ ai cũng có thể đến và thưởng thức. 

Trong thời gian trưởng thành, Hải không ít lần tuyệt vọng với cuộc sống, anh lao đầu hơi game điện tử, nơi mà không ai có thể nhìn thấy hay chỉ trích ngoại hình của Hải nữa. Đến năm 22 tuổi, anh được một tổ chức phi chính phủ đã tài trợ đến Đức để phẫu thuật tách phần da cổ và ngực. Ở một nơi cách xa vạn dặm, không có người thân bên cạnh, Hải được đùm bọc và yêu thương bởi những người Đức gốc Việt và được sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ ở đây. 

Cảm phục chàng trai bị bỏng khắp mặt mở tiệm bánh bán 'yêu thương' - Ảnh 2
Năm 22 tuổi, Hải được một tổ chức phi chính phủ đã tài trợ đến Đức để phẫu thuật tách phần da cổ và ngực - Ảnh: Báo Dân Trí 
Cảm phục chàng trai bị bỏng khắp mặt mở tiệm bánh bán 'yêu thương' - Ảnh 3
Hải được đùm bọc và yêu thương bởi những người Đức gốc Việt - Ảnh: Báo Dân Trí 

Sau khi trải qua hơn chục ca phẫu thuật trong suốt 6 tháng, Hải trở về Việt Nam với khuôn mặt đã được tách ra khỏi phần da ngực.

Đến năm 2017, cậu được giới thiệu vào học tại KOTO. Đây là doanh nghiệp xã hội và nhà hàng tại Hà Nội cung cấp chương trình dạy nghề 2 năm cho những thanh niên kém may mắn trong cuộc sống. Tại đây, Hải được dạy nghề bếp và kỹ năng sống.

Cảm phục chàng trai bị bỏng khắp mặt mở tiệm bánh bán 'yêu thương' - Ảnh 4
Năm 2017, Hải được dạy nghề bếp và kỹ năng sống - Ảnh: Báo Dân Việt 

Đến năm 2019, sau khi kết thúc khóa học, Hải vào TP.HCM làm phụ bếp cho một nhà hàng. Làm ở TP.HCM được 2 năm, đến đầu năm 2021, Hải trở về lại Kon Tum để thực hiện giấc mở của mình.

Cậu thuê 1 căn nhà ở thị trấn Plei Kần (huyện Ngọc Hồi) rồi sửa sang lại để mở một tiệm bánh và cà phê. Tháng 4/2021, tiệm bánh và cà phê chính thức được khai trương.

Tại đây, Hải vừa là ông chủ kiêm nhân viên pha chế và phục vụ khách hàng. Hải tâm sự, không ít lần khách đến quán thấy ngoại hình của cậu đã phải bỏ đi. "Tuy nhiên, mình không buồn hay nản lòng gì cả mà vẫn kiên trì với công việc. Dần dần, khách đến quán đều thấy quen thuộc với ngoại hình của mình và ghé nhiều hơn", Hải giãi bày. 

Cảm phục chàng trai bị bỏng khắp mặt mở tiệm bánh bán 'yêu thương' - Ảnh 5
Cảm phục chàng trai bị bỏng khắp mặt mở tiệm bánh bán 'yêu thương' - Ảnh 6
Tháng 4/2021, tiệm bánh và cà phê của Hải chính thức được khai trương - Ảnh: Báo Dân Việt 

Hải đặt tên tiệm bánh là "Sun House", tên Tiếng Anh nghĩa là ngôi nhà mặt trời. Hải mong muốn rằng, tất cả thực khách khi đến đây đều được chào đón nồng ấm, nhiệt tình và tiệm bánh là ngôi nhà – nơi mọi người có thể chia sẻ với nhau những câu chuyện buồn vui ở trong cuộc sống. Đặc biệt, những đứa trẻ ở vùng nông thôn, sẽ không phải đi rất xa, lên tận thành phố mới có thể được thấy và mua những chiếc bánh mình thích hay bị xua đuổi vì ngoại hình.

Cảm phục chàng trai bị bỏng khắp mặt mở tiệm bánh bán 'yêu thương' - Ảnh 7
Hải đặt tên tiệm bánh là "Sun House", tên Tiếng Anh nghĩa là ngôi nhà mặt trời - Ảnh: Báo Dân Việt 

Đây cũng là nơi cậu được tập viết chữ sau 18 năm chỉ biết đọc. "Có những hôm mình chép bài đến 2-3h sáng. Những lúc khó khăn mình muốn bỏ cuộc nhưng mình đã nghĩ về lý do bắt đầu ", Hải nói. 

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Từ khóa:   chàng trai nghị lực dị nhân phi thường ước mơ tiệm bánh

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