Sau khi gây án, Vinh xóa dấu vết, dọn dẹp gấp chăn màn lại sạch sẽ và lấy bộ đồ pijama màu xanh của chị L. mặc thêm vào cho chị.

Theo thông tin từ VOV, ngày 28/6, cơ quan chức năng huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, Trần Đình Vinh (SN 1966, trú tại khu phố Long Liên, thị trấn Long Điền) đã đến công an đầu thú và khai báo về hành vi sát hại vợ.

Theo lời khai của Vinh, người này và chị Hồ Thị L. là vợ chồng có đăng ký kết hôn vào tháng 2/2023. Tối 23/5, chị L. đi từ huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về nhà riêng của hai vợ chồng tại khu phố Long Liên, thị trấn Long Điền, do có mâu thuẫn từ trước nên Vinh và chị L. cãi vã nhau.

Đến khoảng 23h cùng ngày, hai vợ chồng tiếp tục cãi nhau và xảy ra xô xát. Vinh tát, rồi đấm vào mặt vợ, sau đó, Vinh đẩy chị L. xuống giường và bóp cổ vợ tử vong.

Sau khi gây án, Vinh xóa dấu vết, dọn dẹp gấp chăn màn lại sạch sẽ và lấy bộ đồ pijama màu xanh của chị L. mặc thêm vào cho chị - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ Zingnews, sau khi gây án, Vinh xóa dấu vết, dọn dẹp gấp chăn màn lại sạch sẽ và lấy bộ đồ pijama màu xanh của chị L. mặc thêm vào cho chị. Sau đó, Vinh đóng cửa phòng và lên phòng ngủ trên lầu nằm ngủ.

Sáng hôm sau, Vinh gom đồ đạc và bỏ trốn. Khi bỏ trốn, Vinh điều khiển xe Vision màu trắng của chị L. và đi thẳng lên Bệnh viện quân y 175 tại quận Gò Vấp, TP.HCM.

Tại đây, Vinh vào bệnh viện để thăm người bạn tên N.H.L. (SN 1966, ngụ phường Phước Long B, TP. Thủ Đức) và Vinh đã kể lại sự việc sát hại vợ mình cho người bạn này nghe. Ông N.H.L. có khuyên Vinh ra đầu thú, nhưng Vinh không nghe.

Sáng hôm sau, Vinh đi lòng vòng các nơi ở TP.HCM, sau đó Vinh điều khiển môtô xuống các tỉnh Tiền Giang, Long An, Cần Thơ. Mãi đến ngày 19/6, Vinh mới đến Công an thị trấn Long Điền để đầu thú và khai nhận hành vi giết vợ của mình.

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