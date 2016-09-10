Cách làm giấm từ vỏ chuối vừa dễ vừa ngon, nhà nào cũng nên có 1 hũ

Tuy nhiên, không ít người lo ngại trước thông tin về việc giấm pha axit, hoặc dùng hóa chất độc hại để làm giấm. Nhiều chị em mách nhau cách tự làm giấm tại nhà vừa an toàn lại vừa ngon. Bạn có thể làm giấm từ nhiều nguyên liệu khác nhau như gạo, nước dừa, chuối ...vv. Mỗi loại đều có hương vị độc đáo riêng.

Giấm là gia vị quen thuộc mà nhiều người sử dụng trong các món ăn. Giấm chứa nhiều chất dinh dưỡng , lại tăng thêm hương vị cho món ăn. Ngoài ra, giấm còn có rất nhiều công dụng khác như chữa bệnh, làm đẹp , lau chùi...vv. Vì thế, nhiều gia đình Việt trữ sẵn 1 hũ giấm trong nhà để dùng.

Trong bài này, chúng tôi xin chỉ cho bạn cách làm giấm từ vỏ chuối, vừa lạ, vừa dễ làm lại vừa ngon. Thay vì ném vỏ chuối vào sọt rác, bạn có thể dùng nó để làm giấm ngọt. Giấm từ vỏ chuối có vị chua, hơi đắng cùng cái 'hậu' khá ngọt. Bạn có thể dùng giấm cho món salad, cho vào nước hoặc trà để tăng hương vị hoặc bất cứ công thức nào cần tới giấm. Thời gian để làm ra giấm vỏ chuối là khoảng 2 tháng. Công thức này sẽ cho bạn khoảng 8 chén giấm, theo Livestrong.

- Khoảng 1 kg vỏ chuối, cắt thành từ miếng cỡ 2-3cm.

- 8 chén nước

- 1 cái nồi lớn

- Vải thưa

- 1 chén rưỡi đường

- Bình thủy tinh có nắp đậy, dung tích cỡ 2 lít.

- ½ thìa cà phê men làm bánh.

- 1 chén giấm (giấm gạo hoặc bất cứ loại giấm gì dùng để làm mồi cho giấm lên men).

Hướng dẫn cách làm giấm từ vỏ chuối

Bước 1. Cho tất cả vỏ chuối (đã cắt nhỏ) vào 1 nồi lớn và đổ nước vào phân nửa nồi rồi bắc lên bếp đun sôi, sau đó tắt bếp. Để nguội trong khoảng 30 phút.

Bước 2. Lấy vỏ chuối khỏi nồi và đặt trên 1 tấm vải thưa. Quấn lại rồi vắt nước vào nồi. Tiếp tục vắt cho tới khi hết nước. Vứt vỏ chuối và tấm vải thưa đi.

Bước 3. Châm thêm nước và đường vào nồi. Đun sôi khoảng 15 phút, cứ mỗi 5 phút thì khuấy 1 lần.

Bước 4. Đổ nước trong nồi vào cái bình đã khử trùng rồi cho thêm men làm bánh vào. Đậy chặt nắp và để bình ở nơi thoáng mát trong 7 ngày (trong thời gian này đừng đụng hay di chuyển bình nhé).

Bước 5. Mở bình rồi cho 1 chén giấm vào (giấm gạo hoặc bất cứ loại giấm gì dùng để làm mồi cho giấm lên men).

Bước 6. Mở bình rồi đổ chất lỏng bên trong vào 1 nồi lớn. Đặt 1 tấm vải thưa lên miệng bình. Đổ nước từ nồi vào lại bình qua tấm vải thưa để lọc cặn hoặc men chết. Sau đó, đậy nắp bình.

Bước 7. Để bình trong 4 tuần ở nơi thoáng mát. Sau đó, mở nắp rồi rót chất lỏng vào 1 nồi lớn. Đun sôi trong 10 phút. Trong khi đó, hãy vệ sinh và khử trùng bình.

Bước 8. Bắc nồi xuống khỏi bếp và rót giấm vỏ chuối vào bình. Đậy nắp và cất ở nơi tối, thoáng mát.

Thời gian từ khi bắt đầu đến khi sử dụng được là khoảng 2 tháng. Chúc các bạn thành công.