Theo đó, Cục An toàn thực phẩm nhận được thông tin từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Khánh Hòa về vụ việc một học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Trường (phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) tử vong chưa rõ nguyên nhân vào sáng 5/4.

Theo thông tin từ báo Hà Nội Mới, chiều 5/4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có Công văn số 711/ATTP-NĐTP gửi Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa về vụ việc xảy ra tại trường học trên địa bàn thành phố Nha Trang.

Nhiều trẻ nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm - Ảnh: báo Hà Nội Mới

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tập trung nguồn lực, tích cực điều trị cho các bệnh nhân. Trong trường hợp cần thiết có thể xin hỗ trợ hội chẩn chuyên môn với bệnh viện tuyến trên.

“Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan điều tra, xử lý, xác định nguyên nhân vụ việc và công khai thông tin kịp thời để tránh gây hoang mang trong dư luận xã hội. Phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có)”, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu.

Bên cạnh đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng, ngành Giáo dục và Đào tạo tại địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm an toàn thực phẩm tại khu vực trường học, gồm: Bếp ăn trường học, cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống, các đối tượng, cơ sở kinh doanh thực phẩm xung quanh trường học. Đặc biệt, nâng cao trách nhiệm của ban giám hiệu nhà trường, ban phụ huynh học sinh trong công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm tại khu vực trường học.

Theo thông tin từ trang VTC News, chiều cùng ngày, đại diện Bệnh viện đa khoa Khánh Hoà thông tin ban đầu về trường hợp học sinh lớp 5 - Đ.N.B.T (SN 2013), trường Tiểu học Vĩnh Trường (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) tử vong bất thường.

Trước khi nhập viện, bệnh nhi có biểu hiện bất thường tại trường, được Trung tâm cấp cứu 115 cấp cứu tại hiện trường sau đó đưa vào cấp cứu lúc 7h33 sáng 5/4.

Nhiều phụ huynh tập trung trước cổng trường để đón con sau khi xảy ra vụ việc - Ảnh: VTC News

Tình trạng bệnh nhân lúc vào viện hôn mê sâu, không tiếp xúc, Glasgow 3 điểm, da niêm nhợt nhạt, đồng tử hai bên giãn tối đa, phản xạ ánh sáng âm tính, mạch không bắt được, không nghe được thông khí phổi hai bên, không nghe được nhịp tim, bụng mềm. Sau 30 phút hồi sức tích cực nhưng vô hiệu, ghi nhận bệnh nhân tử vong ngoại viện.

Sau khi ghi nhận vụ việc, hội đồng khoa học kỹ thuật Bệnh viện Khánh Hòa đã họp và kết luận, bệnh nhi ngừng tuần hoàn hô hấp ngoại viện chưa rõ nguyên nhân, đề nghị thực hiện giải phẫu tử thi để xác định nguyên nhân tử vong. Hiện, trung tâm Giám định pháp y đã tiến hành giải phẫu tử thi.

Hiện nay, UBND TP Nha Trang đang chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương phối hợp với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, Công an TP Nha Trang và chính quyền địa phương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.