Bồ nhí bị lột đồ đánh ghen, chồng lao vào đạp vợ, đuổi đánh con gây náo loạn

Đời sống 29/10/2017 11:52

Thấy nhân tình bị đánh đập lột đồ, người chồng lao vào đạp vợ ngã lăn ra đất. Quá uất ức, người con gái đánh luôn cả bố tạo nên cảnh tượng vô cùng hỗn loạn trong quán ăn.

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện clip ngắn với tựa đề: "Gia đình hỗn chiến: Bố bảo bồ đánh mẹ, con bảo vệ mẹ đánh bồ, rồi tự nhiên cả gia đình đánh nhau lung tung beng luôn" khiến dân mạng sôi sục.

 

Theo hình ảnh trong clip, sự việc xảy ra tại một quán ăn. Cô bồ nhí bị người vợ (áo trắng) và cô con gái (áo vàng) xông vào chửi bới, lột sạch quần áo và đánh đập tới tấp. Trong lúc kẻ thứ ba đang khóc lóc chịu trận, người chồng (áo xanh đen) bất ngờ xuất hiện, lao vào đạp vợ ngã lăn ra đất để bảo vệ nhân tình.

Cảnh tượng trở nên hỗn loạn khi cô con gái và đám người đi chung đánh lại ông bố để bảo vệ mẹ. Đồng thời, cô vẫn không ngừng gọi bố, mong bố suy nghĩ lại.

Thế nhưng, ông bố tiếp tục đuổi đánh, thậm chí còn nhấc một chiếc bàn ném về phía vợ con. Sự việc chỉ kết thúc khi mọi người bỏ về, còn lại ông bố cùng cô bồ với vẻ mặt cực kỳ tức tối.

Bồ nhí bị lột đồ đánh ghen, chồng lao vào đạp vợ, đuổi đánh con gây náo loạn - Ảnh 1
Vợ và con gái lột đồ, đánh đập nhân tình dã man - Ảnh cắt từ clip

Bồ nhí bị lột đồ đánh ghen, chồng lao vào đạp vợ, đuổi đánh con gây náo loạn - Ảnh 2
Người chồng bất ngờ xuất hiện, đạp vợ để bảo vệ nhân tình - Ảnh cắt từ clip

Bồ nhí bị lột đồ đánh ghen, chồng lao vào đạp vợ, đuổi đánh con gây náo loạn - Ảnh 3
Ông bố ném bàn về phía con gái nhằm bênh vực nhân tình - Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi được đăng tải, clip nhận được lượng like khủng và hàng ngàn bình luận từ cộng đồng mạng. Hầu hết ý kiến đều tỏ ra vô cùng bức xúc với hành động đánh vợ bảo vệ nhân tình của ông bố, đồng thời xót thương cho hai mẹ con.

"Ông bố vì bảo vệ bồ mà đánh cả con mình. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ bảo vệ mẹ mình bằng mọi giá, không cần biết chuyện gì xảy ra", Ngọc Anh bình luận.

"Mình cũng từng trong hoàn cảnh này nên cảm thấy thương cho hai mẹ con quá. Ông bố hành xử như vậy làm sao đứa con nó tôn trọng được. Vì bồ nhí mà đạp vợ thẳng thừng như thế là không thể chấp nhận được", Anh Thư cho biết.

Bên cạnh những bình luận chỉ trích thì vẫn có một số ý kiến cho rằng thay vì đánh nhau như trong clip, gia đình trên nên hành xử tôn trọng nhau hơn.

"Những người trong clip này chẳng có ai đúng cả. Hai mẹ con đã sai khi đánh đập, lột đồ người ta giữa thanh thiên bạch nhật. Ông bố thì không thể chấp nhận được rồi, ngoại tình làm nhà cửa tan nát lại còn đạp vợ, đánh con như thế", Hùng Lê bình luận.

Kẻ thứ ba xuất hiện làm gia đình tan vỡ là điều không ai mong muốn. Điều quan trọng là người lớn hành xử ra sao để không làm tổn thương con cái và mọi chuyện được xử lý êm đẹp, ổn thỏa nhất. Đánh ghen không phải cách tốt nhất để cứu vãn hạnh phúc gia đình.

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