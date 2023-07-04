Bộ GD-ĐT thông báo mốc thời gian công bố điểm thi THPTQG, tuyển sinh đại học năm 2023

Đời sống 04/07/2023 10:48

Mới đây, Bộ GD-ĐT thông báo các mốc thời gian công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn trên hệ thống của Bộ GD-ĐT.

Theo thông tin từ Tạp chí Công thương, kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được công bố vào 8h00 ngày 18/7 đến hết ngày 27/7, tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có) chậm nhất ngày 5/8; xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo hoàn thành chậm nhất ngày 12/8.

Bộ GD-ĐT thông báo mốc thời gian công bố điểm thi THPTQG, tuyển sinh đại học năm 2023 - Ảnh 1
Bộ GD-ĐT sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023 vào 8h ngày 18/7 - Ảnh: Tạp chí Công thương

Đối với những thí sinh xét tuyển đại học, bắt đầu từ ngày 10-30/7, tất cả thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn trên hệ thống của Bộ GD-ĐT. Sau đó, thí sinh có 7 ngày để nộp lệ phí xét tuyển (từ 31/7 đến 6/8).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 

Tổ chức thi 5 bài thi, gồm: 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 1 bài thi tổ hợp KHTN gồm các môn thi thành phần Vật lí, Hóa học, Sinh học; 1 bài thi tổ hợp KHXH gồm các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT hoặc các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT.

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 là: 1.024.063. 

Trong đó, số thí sinh đăng ký trực tuyến là 968.160, chiếm 94,42%; số thí sinh đăng ký trực tiếp là 57.104, chiếm 5,58%. 

Tổng số thí sinh chỉ xét tốt nghiệp THPT là 47.769, chiếm 4.66%. Tổng số thí sinh chỉ xét tuyển sinh là 34.155, chiếm 3.33%. Tổng số thí sinh đăng ký bài thi KHTN là 323.187, chiếm 31,52%. Tổng số thí sinh đăng ký bài thi KHXH là 566.921, chiếm 55,30%.

Thí sinh diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

Thí sinh diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển nộp hồ sơ trước 30/6, nhận kết quả trước 5/7 và xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD-ĐT trước 17h ngày 15/8/2023.

Với các phương thức xét tuyển sớm, các trường hoàn thành và thông báo kết quả cho thí sinh để đăng ký xét tuyển trên hệ thống từ 8/7/2023.

Bộ GD-ĐT thông báo mốc thời gian công bố điểm thi THPTQG, tuyển sinh đại học năm 2023 - Ảnh 2
Năm 2023, Bộ GD-ĐT giữ ổn định công tác tuyển sinh đại học như năm trước, không ban hành quy chế tuyển sinh mới - Ảnh: Xây dựng chính sách, pháp luật

Thời gian đăng ký nguyện vọng

Theo nguồn tin từ Xây dựng chính sách, pháp luật, từ ngày 10-30/7, tất cả thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn trên hệ thống của Bộ GD-ĐT.

Sau đó, thí sinh có 7 ngày để nộp lệ phí xét tuyển, từ 31/7 đến ngày 6/8/2023.

Thí sinh sẽ nhận kết quả (điểm chuẩn) ngày 22/8 và xác nhận nhập học đợt 1 trước 17h ngày 6/9/2023 (muộn hơn so với dự kiến 7 ngày).

Riêng khối ngành đào tạo sức khỏe, giáo viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào hôm 25/7/2023. Từ đó, các trường đào tạo ngành này đưa ra mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển (điểm sàn).

Thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển năm 2023 chỉ còn 20 ngày, trong khi năm 2022 là 1 tháng.  Thời gian thí sinh biết điểm chuẩn và nhập học cũng sớm hơn 3 tuần so với mốc 17/9 và 30/9 của năm ngoái.

Ngoài ra, năm 2023, điểm ưu tiên khu vực giảm khi thí sinh đạt từ 22,5 điểm/tổ hợp trở lên. Cùng với đó là điểm ưu tiên chỉ có giá trị trong 2 năm, năm thí sinh thi tốt nghiệp THPT và một năm sau đó.

Thời gian công bố điểm thi, lịch tuyển sinh đại học năm 2023

Thời gian công bố điểm thi, lịch tuyển sinh đại học năm 2023

Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được công bố vào ngày 18/7. Từ ngày 05/7 đến 17g00' ngày 25/7, thí sinh thực hiện đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ĐH, các cơ sở đào tạo thông báo cho thí sinh trúng tuyển đợt 1 vào 17g00' ngày 14/8/2023.

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