Bộ Công Thương đưa ra kịch bản giá xăng dầu MỚI, RON 95 quý III có thể vượt 23.000 đồng/lít

Đời sống 10/07/2023 09:18

Các doanh nghiệp dự báo trong kỳ điều hành ngày 11/7, giá xăng E5 RON 92 có thể tăng khoảng 100 đồng/lít, còn xăng RON 95 giảm 100-200 đồng/lít. Trong khi đó, các mặt hàng dầu đều được dự báo giảm.

Theo thông tin từ báo Dân trí, trong báo cáo tình hình xăng dầu gửi Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), Bộ Công Thương cho biết so với cùng thời điểm năm 2022 (kỳ điều hành ngày 21/6/2022), giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu giảm từ 29,65% đến 39,46%.

Bộ Công Thương đưa ra kịch bản giá xăng dầu MỚI, RON 95 quý III có thể vượt 23.000 đồng/lít - Ảnh 1

Giá xăng RON 95 có thể tăng lên gần 23.500 đồng/lít- Ảnh: Báo Quân đội nhân dân

Với kịch bản giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân 90USD một thùng, Bộ Công Thương tính toán giá một lít xăng E5 RON 92 trong quý 3/2023 ở mức 21.325 đồng, RON 95 là 21.597 đồng và dầu diesel 18.115 đồng.

Còn nếu giá thành phẩm thế giới 98USD một thùng, giá dầu diesel ở mức 19.415 đồng một lít; E5 RON 92 là 22.657 đồng một lít. Còn giá xăng RON 95 là 23.049 đồng, đắt hơn hiện tại gần 2.000 đồng một lít, tương đương ngưỡng giá tháng 11/2022.

Bộ Công Thương tính toán giá xăng dầu quý III trên dựa trên giả định các thông số để tính giá cơ sở mặt hàng xăng dầu như sau: Tỷ giá bình quân khoảng 23.678 VND/USD; giá E100 = 19.603,29 VND/lít; mức trích lập Quỹ BOG là 300 đồng/lít; thuế bảo vệ môi trường, các loại thuế và chi phí như mức đang áp dụng hiện hành tại kỳ điều hành ngày 21/6/2023.

Bộ Công Thương đưa ra kịch bản giá xăng dầu MỚI, RON 95 quý III có thể vượt 23.000 đồng/lít - Ảnh 2
Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường - Ảnh: VnExpress

Theo nguồn tin từ báo Quân đội nhân dân, Tổng cục Hải quan cho biết, nhập khẩu xăng dầu 5 tháng đầu năm 2023 đạt 4,17 triệu tấn, trong đó xăng các loại đạt 0,909 triệu tấn, dầu diesel đạt 2,196 triệu tấn, dầu mazut đạt 0,281 triệu tấn, nhiên liệu bay đạt 0,768 triệu tấn (bình quân nhập khẩu trên 0,8 triệu tấn xăng dầu các loại/tháng). 

Báo cáo của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn và Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, 5 tháng đầu năm 2023, hai nhà máy sản xuất được khoảng 5,609 triệu tấn xăng dầu các loại, trong đó Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn sản xuất được 2,93 triệu tấn, Nhà máy Lọc hóa dầu Dung Quất sản xuất được 2,679 triệu tấn (bình quân hai nhà máy sản xuất khoảng 1,1 triệu tấn xăng dầu các loại/tháng). 

Theo báo cáo của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, lượng tồn kho xăng dầu đến hết ngày 30/5/2023 vào khoảng 1,577 triệu tấn/m3 xăng dầu các loại. 

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