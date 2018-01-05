Biết được những tác dụng 'thần kỳ' trong làm đẹp của hành tây, phụ nữ cả đời không cần đến mỹ phẩm

Đời sống 05/01/2018 16:11

Là thực phẩm rất phổ biến trong bữa ăn hàng ngày nhưng ít ai biết hành tây còn có những lợi ích khác trong việc làm đẹp, đặc biệt là xóa sẹo và điều trị mụn hiệu quả.

Thông thường khi làn da bị tổn thương, những sợi collagen dư thừa có thể hình thành, gây ra những vết sẹo lồi xấu xí. Theo các nghiên cứu gần đây, tinh chất hành tây sẽ giúp ức chế sự sản xuất collagen, giúp các vết sẹo bớt lồi hơn cũng như xóa sạch dấu vết của mụn.

Ngoài ra, hành tây cũng được chứng minh giúp làm trắng da và ngừa lão hóa hiệu quả.

Một số công thức làm đẹp bằng hành tây:

Mặt nạ hành tây trị mụn

Để trị mụn hiệu quả bạn chỉ cần trộn đều 1 muỗng dầu ôliu với 1 lòng đỏ trứng, 2 muỗng nước ép hành tây, 1 muỗng nước ép dưa chuột. Dùng hỗn hợp đã chuẩn bị thoa lên mặt, massage 15 phút rồi rửa sạch với nước ấm.

Biết được những tác dụng 'thần kỳ' trong làm đẹp của hành tây, phụ nữ cả đời không cần đến mỹ phẩm - Ảnh 1
Hành tây có tác dụng tuyệt vời trong việc điều trị mụn trứng cá - Ảnh minh họa: Internet

Thực hiện 2-3 lần/tuần không chỉ giúp sạch mụn mà còn có tác dụng chống viêm, ngăn ngừa sẹo mụn hiệu quả.

Làm mờ sẹo bằng kem hành tây

Cắt nhỏ một củ hành tây, ngâm vào trong chai dầu ôliu khoảng 3 tuần. Sau khi lọc bỏ bã, bạn đã có sản phẩm tinh dầu hành tây rất an toàn.

Sau đó, trộn hỗn hợp dầu ôliu và hành với 30g tinh dầu hoa hồng, 30g sáp ong. Đun nóng hỗn hợp trong lò vi sóng cho tới khi sáp ong tan chảy. Tiếp tục trộn thêm 2 muỗng cà phê gel lô hội, cuối cùng trộn thêm 4 viên nang vitamin E.

Khuấy đều, rót vào một cái lọ sạch rồi mỗi ngày bôi vào vết sẹo cần làm mờ.

Hỗn hợp hành tây làm sạch lỗ chân lông, ngăn ngừa mụn trứng cá

Bạn cho 3 muỗng bột yến mạch vào chén nước sôi, trộn đều với 1 củ hành tây đã xay nhuyễn, cho thêm 1 muỗng mật ong tạo thành hỗn hợp sệt.

Biết được những tác dụng 'thần kỳ' trong làm đẹp của hành tây, phụ nữ cả đời không cần đến mỹ phẩm - Ảnh 2
Không cần tốn nhiều tiền cho mỹ phẩm, chỉ cần dùng hỗn hợp hành tây sẽ làm sạch lỗ chân lông nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Đắp hỗn hợp lên mặt trong 20 phút, rửa sạch bằng nước ấm. Thực hiện 2 lần/tuần, bạn sẽ có một loại mặt nạ ngăn ngừa mụn trứng cá hiệu quả.

Dung dịch hành tây ngăn ngừa lão hóa

Cho 1 muỗng canh nước ép hành tây và 1 muỗng canh nước cốt chanh vào chén trộn đều. Dùng bông tẩy trang hay một chiếc khăn sạch nhúng vào dung dịch.

Biết được những tác dụng 'thần kỳ' trong làm đẹp của hành tây, phụ nữ cả đời không cần đến mỹ phẩm - Ảnh 3
Hành tây giúp da trở nên mịn màng và giảm nếp nhăn nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Thoa nhẹ lên mặt và cổ, đồng thời massage trong vòng 10 phút để tăng tuần hoàn máu, giúp dung dịch thấm sâu vào da. Áp dụng công thức này 3 lần/tuần bạn sẽ thấy làn da của mình trở nên mịn màng và giảm nếp nhăn rõ rệt.

Hành tây giúp tóc chắc khỏe

Dùng nước ép hành tây nguyên chất hoặc trộn với mật ong bôi lên da đầu hằng ngày sẽ giúp tóc bóng mượt và hạn chế gãy rụng.

Biết được những tác dụng 'thần kỳ' trong làm đẹp của hành tây, phụ nữ cả đời không cần đến mỹ phẩm - Ảnh 4
Không lo tóc gãy rụng hay hư tổn nhờ nước ép hành tây - Ảnh minh họa: Internet

Hành tây chứa hàm lượng lưu huỳnh rất cao. Đây là khoáng chất làm đẹp cực tốt, giúp tạo collagen, tăng độ đàn hồi và mềm mại cho làn da. Nó cũng là thành phần giúp giải quyết tình trạng tóc, móng khô và yếu. Nếu được cung cấp đủ lượng lưu huỳnh, tóc sẽ bóng khỏe và phát triển tốt hơn.

Cách chữa ho cho bé bằng hành tây đơn giản, rẻ tiền nhưng cực hiệu quả trong mùa lạnh

Cách chữa ho cho bé bằng hành tây đơn giản, rẻ tiền nhưng cực hiệu quả trong mùa lạnh

Không cần dùng thuốc tây, hành tây có thể chữa dứt cơn ho như “gõ mõ” của trẻ trong thời tiết lạnh vô cùng hiệu quả.

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