Cách chữa ho cho bé bằng hành tây đơn giản, rẻ tiền nhưng cực hiệu quả trong mùa lạnh

Đời sống 28/12/2017 06:30

Không cần dùng thuốc tây, hành tây có thể chữa dứt cơn ho như “gõ mõ” của trẻ trong thời tiết lạnh vô cùng hiệu quả.

Thời tiết thay đổi làm cho cơ thể con người không kịp thích nghi, gây ra nhiều căn bệnh về đường hô hấp. Đặc biệt những trẻ nhỏ có hệ miễn dịch kém dễ bị khò khè, ho liên miên, hô hấp suy yếu. Tuy nhiên, chỉ với một củ hành tây có sẵn ở nhà, các bà mẹ bỉm sữa có thể tạo ra hỗn hợp chữa dứt cơn ho cho con mà không cần tốn nhiều tiền bạc.

Hành tây có tác dụng gì?

Cách chữa ho cho bé bằng hành tây đơn giản, rẻ tiền nhưng cực hiệu quả trong mùa lạnh - Ảnh 1
Hành tây chữa ho cho bé rất hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Hành tây là vị thuốc cực kỳ tốt cho người mắc phải những căn bệnh về hô hấp, hen suyễn, viêm xoang và mất ngủ. Hợp chất tự nhiên trong hành tây có thể chữa dứt những cơn ho, long đờm và khử đờm rất hiệu quả. Những bài thuốc được chế biến từ hành tây không chỉ trị dứt những cơn ho kéo dài mà còn tốt cho những người viêm xoang, nhiễm trùng hô hấp.

Có nhiều nguyên liệu quen thuộc trong nhà bếp có thể chữa trị bệnh ho nhanh chóng và an toàn. Trong đó hành tây là nguyên liệu vô cùng quan trọng, có thể khắc phục triệu chứng ho có đờm phiền phức, xua tan những cơn đau rát cổ khi ho.

Cách trị ho cho trẻ bằng hành tây hiệu quả và an toàn tại nhà

Hành tây và đường cát trắng

Hành tây bóc vỏ, rửa sạch, cắt thành từng lát mỏng. Cho hành tây và đường vào lọ thủy tinh, sau đó dùng thìa dầm hành, ướp trong vòng 40 – 60 phút cho hỗn hợp ngấm đều. Để hỗn hợp qua đêm để hành tiết ra nước hòa quyện với đường. Một ngày uống 2-3 lần, mỗi lần 1 muỗng cà phê.

Hành tây và mật ong rừng

Cách chữa ho cho bé bằng hành tây đơn giản, rẻ tiền nhưng cực hiệu quả trong mùa lạnh - Ảnh 2
Hỗn hợp hành tây, mật ong giúp trị ho, long đờm rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu gồm:

+ 1 củ hành tây, cắt nhỏ

+ 1 củ gừng tươi, nạo, hoặc băm nhuyễn

+ 4 muỗng mật ong rừng

Trộn mật ong, gừng, hành tây lại với nhau để 1 tiếng đồng hồ cho các nguyên liệu ngấm đều, hòa quyện với nhau. Sau đó, dùng 1 muỗng cà phê để trị dứt cơn ho kéo dài, xua tan những cơn đau họng. Bạn nên dùng thường xuyên, cách nhau 1 tiếng.

Hỗn hợp vỏ hành tây, chanh tươi

Nguyên liệu gồm:

+ Mật ong nguyên chất

+ 3-5 củ tỏi

+ Vỏ nâu của 3 củ hành tây

+ Chanh tươi

Rửa sạch vỏ hành tây bỏ vào nồi nấu chung với 3-5 củ tỏi đập dập. Đun sôi hỗn hợp đó với 1 bát nước trong vòng 10 phút. Sau đó chắt nước ra cho mật ong vào, để nguội rồi vắt chanh tươi. Có thể dùng ngay khi còn ấm hoặc để trong tủ lạnh, uống nhiều lần trong ngày. Cơn ho dai dẳng như thế nào cũng hết ngay.

*Lưu ý: Không dùng mật ong cho trẻ dưới 1 tuổi.

Các bà mẹ bỉm sữa nên bỏ túi cách trị ho cho trẻ bằng hành tây này để phòng khi cần, nhất là trong mùa lạnh.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng

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