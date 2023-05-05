Bị đòi nợ, cô gái trẻ chuyển hướng cuộc gọi đến đường dây nóng Bộ Công an

Đời sống 05/05/2023 07:19

Công an xác định, chị T.N.C. là 1 trong 5 đối tượng thực hiện chuyển hướng cuộc gọi đòi nợ đến đường dây nóng Bộ Công an do vay nợ nhưng không có khả năng chi trả, bị thúc ép nên nghĩ ra cách trên.

Theo thông tin từ báo Vietnamnet, vào ngày 4/5, Công an thành phố Hà Nội cho biết thời gian gần đây, thời gian gần đây mỗi ngày đường dây nóng Bộ Công an tiếp nhận từ 50-70 cuộc gọi từ các tổ chức tài chính, các ứng dụng vay tiền thúc ép quá trình trả nợ. Điều này được xác định ảnh hướng nghiêm trọng đến quá trình tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến an ninh quốc gia.

Nhanh chóng vào cuộc, cơ quan công an làm rõ đối tượng nữ T.N.C (SN 1998, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) là 1 trong 5 đối tượng thực hiện cuộc chuyển hướng cuộc gọi đòi nợ đến đường dây nóng Bộ Công an.

Bị đòi nợ, cô gái trẻ chuyển hướng cuộc gọi đến đường dây nóng Bộ Công an - Ảnh 1
Chị T.N.C. bị cơ quan công an lập biên bản xử phạt hành chính - Ảnh: Báo Pháp Luật Việt Nam
 

 

Theo báo Pháp Luật Việt Nam, cụ thể, tại cơ quan công an, T.N.C khai nhận, do vay nợ trước đó không có khả năng chi trả, bị thúc ép nên đã nghĩ ra cách trên.

Căn cứ vào lời khai và các chứng cứ thu thập được, Công an thành phố Hà Nôi đã ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với T.N.C theo quy định tại điều 102 khoản 3, Nghị định 15/2020/NĐ-CP về hành vi: Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật

Hiện Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an làm rõ những trường hợp vi phạm còn lại.

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