Bị bố mẹ mắng, nam thanh niên vào rừng ăn rất nhiều lá ngón dẫn đến ngừng tim

Đời sống 24/06/2023 12:44

Nam thanh niên nhập viện trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở, hôn mê, suy hô hấp, tím tái toàn thân, đồng tử 2 bên giãn tối đa, không có phản xạ ánh sáng, tim loạn nhịp.

Theo thông tin từ VTC News, S.A.S (19 tuổi ở Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ (Yên Bái) trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở, hôn mê, suy hô hấp, tím tái toàn thân, đồng tử 2 bên giãn tối đa, không có phản xạ ánh sáng, tim loạn nhịp. Trước đó, do bị bố mắng nên S. vào rừng ăn nhiều lá ngón.

Các bác sĩ kích hoạt hệ thống cấp cứu, bệnh nhân được chẩn đoán hôn mê sâu, ngừng tuần hoàn do ngộ độc lá ngón, tiên lượng nặng, có nguy cơ tử vong.  

Các bác sĩ đã hút sạch đờm dãi, truyền dịch, trợ tim, đặt ống nội khí quản thở máy, rửa dạ dày, đặt sông tiểu… Sau khoảng 30 phút cấp cứu theo phác đồ, bệnh nhân có mạch trở lại, đồng tử giãn tối đa, các bác sĩ cũng phải sử dụng thuốc vận mạch rất cao để duy trì huyết áp cho bệnh nhân.

Những ngày tiếp theo, tình trạng bệnh nhân luôn đặt trong tình trạng báo động, liên tục xảy ra những cơn duỗi cứng, sốt liên tục do tình trạng tổn thương phù não lan tỏa và tổn thương phổi nặng nề. 

Sau 5 ngày thở máy và điều trị tích cực, sức khoẻ bệnh nhân có những tiến triển tích cực, dần hết sốt, các phản xạ dần có trở lại. Bệnh nhân được cắt dần an thần và cai thở máy. Đến ngày 13/6 người bệnh được rút ống nội khí quản và tiếp tục được chăm sóc tích cực, tập vận động và phục hồi chức năng.

Ngày 21/6 nam thanh niên xuất viện với sức khỏe ổn định, tự ăn uống và sinh hoạt cá nhân được.

Bị bố mẹ mắng, nam thanh niên vào rừng ăn rất nhiều lá ngón dẫn đến ngừng tim - Ảnh 1
Trong lá ngón có chứa hoạt chất alkaloid - một chất kịch độc có thể giết người ngay lập tức - Ảnh: VTV News 

Theo thông tin từ VTV News, theo các bác sĩ, trong lá ngón có chứa một chất kịch độc có thể giết người ngay lập tức là hoạt chất alkaloid. Alkaloid được biết đến là những hợp chất hữu cơ có chứa dị vòng nitơ, có tính bazơ, thường gặp ở trong nhiều loài thực vật và đôi khi còn tìm thấy trong một vài loài động vật.

Đặc biệt, alkaloid có hoạt tính sinh lý rất cao đối với cơ thể con người và động vật, nhất là hệ thần kinh. Một lượng nhỏ alkaloid cũng có thể gây chết người.

Loại độc trong lá ngón ngấm rất nhanh, chỉ mất 5-30 phút qua đường tiêu hóa, thời gian gây chết người trung bình của độc lá ngón trong vòng từ 1-7 tiếng. Nếu ăn từ 3 lá trở lên là sẽ có nguy cơ tử vong ngay lập tức.

Người bị ngộ độc lá ngón thường có các triệu chứng khát nước, đau họng, chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn, sau đó dẫn đến mỏi cơ, thân nhiệt hạ, huyết áp hạ, răng cắn chặt, sùi bọt mép, đau bụng dữ dội, tim đập yếu, khó thở, đồng tử giãn và tử vong rất nhanh do ngừng hô hấp.

 

 

Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trong nhà nghỉ, bên cạnh có thư tuyệt mệnh và lá ngón

Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trong nhà nghỉ, bên cạnh có thư tuyệt mệnh và lá ngón

Căn cứ theo bức thư và số lá ngón người đàn ông để lại tại hiện trường, nguyên nhân cái chết do nạn nhân tự tử.

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Từ khóa:   ngộ độc lá ngón tình trạng ngừng tim hôn mê sâu

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