Theo thông tin từ báo Công an Nhân Dân: Chiều 11/10, Thượng tá Trần Thanh Sử, Trưởng Công an huyện Sơn Hòa (Phú Yên) cho biết, cơ quan này vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời thực thi lệnh bắt tạm giam đối với Dương Minh Q. (SN 1992, trú ở thôn Tân Hội, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa) về tội danh hiếp dâm người dưới 16 tuổi, theo quy định tại khoản 1, điều 142 BLHS.

Kết quả điều tra bước đầu chi thấy, trước đó vào trưa 18/8, Dương Minh Q. rủ một bé gái 13 tuổi ở cùng làng là cháu L.T.T đi vào rừng keo ở địa phương để chặt củi, sau đó nam thanh niên này dẫn cháu T đi về phía khu vực Hòn Dú, thôn Tân Hiệp, xã Sơn Hội. Tại đó, Q. đã giở trò đồi bại với bé gái rồi hứa hẹn vào hôm nữa sẽ cho tiền, đồng thời yêu cầu nạn nhân không được kể lại vụ việc với bất kỳ ai.