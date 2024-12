Theo báo Tiền Phong , ngày 14/12, Công an tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ 2 nghi phạm gồm: Nguyễn Quốc Thành Nhân và Đặng Phạm Quốc Khánh, đều 18 tuổi, ở TP. Mỹ Tho, để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin trên VietNamNet , đến khoảng 21h cùng ngày, trinh sát hình sự Công an TP Mỹ Tho và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang chốt chặn, bắt giữ được Nhân và Khánh.

Tại cơ quan công an, bước đầu 2 đối tượng khai nhận do thiếu nợ và không có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp tiệm vàng. Khám xét nơi ở của Nhân và Khánh, công an thu giữ 5 sợi dây chuyền vàng. Cả hai khai đã bán 1 sợi được hơn 13 triệu đồng chia nhau tiêu xài, còn lại 4,5 triệu đồng.

2 đối tượng Nguyễn Quốc Thành Nhân và Đặng Phạm Quốc Khánh trên đường bỏ trốn. Ảnh: VietNamNet.

Lực lượng công an còn thu giữ 1 xe mô tô, loại Wave là phương tiện sử dụng đi cướp tài sản; 1 xe mô tô loại Dream là phương tiện sử dụng đi bán vàng cướp được; 2 sợi dây chuyền màu vàng rớt lại tại hiện trường; 1 cây búa tại hiện trường xảy ra vụ việc…

Qua làm việc bước đầu, cả 2 khai nhận thực hiện vụ cướp tài sản nêu trên. Do nợ nần và cần tiền tiêu xài nên 2 đối tượng rủ nhau đi cướp tiệm vàng.

Hiện Công an TP. Mỹ Tho đang tạm giữ hình sự Nhân và Khánh về hành vi Cướp tài sản để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.