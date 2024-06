Danh tính nghi phạm được xác định là Lee Chanju (44 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc).

Theo VNExpress đưa tin, chiều 1/6, Lee Chanju, 44 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, bị Công an Hà Nội tạm giữ hình sự, điều tra về hành vi sát hại nạn nhân trong khách sạn Lotte trên đường Liễu Giai, quận Ba Đình.

Theo điều tra ban đầu, 13h ngày 30/5, Lee Chanju và nạn nhân đến khách sạn thuê phòng. Ông này đòi quan hệ tình dục nhưng người phụ nữ không đồng ý. Hai bên cãi nhau khoảng 10 phút, sau đó Lee Chanju bóp cổ và dùng gối bịt mặt nạn nhân cho đến khi tử vong.

Ảnh minh họa: Internet

Theo báo Tiền Phong đưa tin sau khi phát hiện bạn gái nằm bất động, nghi phạm bỏ chạy lên trên tầng cao của khách sạn với mục đích tự tử, thì bị lực lượng an ninh của khách sạn giữ lại và báo Công an phường Cống Vị đến để giải quyết.

Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an quận Ba Đình điều tra làm rõ. Nghi phạm Lee Chanju cũng đã bị bắt giữ.

Tại đây, lực lượng an ninh đã giữ người này lại và báo cho cơ quan công an. Kiểm tra hiện trường, công an xác định cô gái đã tử vong. Hiện nguyên nhân đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

