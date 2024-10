Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thiệu (27 tuổi), là nghi phạm sát hại vợ vào đêm 12/10.

Theo thông tin từ báo Lao Động, chiều 13/10, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, sau 12 giờ kể từ khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng Nguyễn Văn Thiệu (SN 1997), trú tại thôn Cổng Sau, xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương.

Cụ thể, khoảng 19h30 ngày 12.10, tại đường tỉnh lộ 309 thuộc thôn Bồ Yên, xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc đã xảy ra vụ giết người.

Nạn nhân là chị Hà Thị D (SN 1997), trú tại xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương. Sau khi gây án, nghi phạm Nguyễn Văn Thiệu (chồng chị D) đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Công an lấy lời khai Nguyễn Văn Thiệu - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Dân trí, nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã huy động 100% lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ phối hợp với Công an huyện Tam Dương áp dụng các biện pháp điều tra và truy tìm đối tượng gây án.

Đến trưa 13/10, Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Công an TP Hà Nội bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thiệu, khi đang bỏ trốn tại thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn.

Hiện Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiệu về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123 - Bộ luật Hình sự

