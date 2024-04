Theo báo Dân Trí đưa tin, ngày 4/4, Công an quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đang lấy lời khai nghi phạm, làm rõ động cơ cầm kéo đâm 3 người thương vong ở phường An Lạc A.

Liên quan đến vụ 3 người bị đâm thương vong trên địa bàn phường An Lạc A, quận Bình Tân, TPHCM, nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại diễn biến vụ án. Theo đó, khuya 3/4, nhiều người dân sống trên đường Khiếu Năng Tỉnh đang ngủ bị đánh thức bởi tiếng hô hoán, kêu cứu thất thanh. Họ mở cửa ra, phát hiện một người phụ nữ bị đâm gục trước tiệm giặt ủi.