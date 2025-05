Bác sĩ Mạnh sơ cứu cho cô gái trước khi xe cấp cứu đến

Theo quan sát, anh Mạnh nhận thấy cô gái bị tai nạn xe đang trong tình trạng chân tay co quắp, có dấu hiệu co giật, mắt không nhắm kín và lộ nhiều lòng trắng, lưỡi chảy máu do răng cắn vào.

"Điều đầu tiên tôi làm là banh hàm của nạn nhân ra để khai thông đường thở. Vợ tôi cũng đi theo xuống, tôi liền bảo vợ mở cốp ôtô, lấy hộp đồ y tế ra. Tôi lấy gạc nhét vào để răng không cắn vào lưỡi. Sau đó, tôi ấn vào nhân trung, bắt mạch để kiểm soát mạch và huyết áp cho bạn ấy", bác sĩ Mạnh kể về quá trình sơ cứu cho nạn nhân.