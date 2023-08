Theo thông tin từ báo Người lao động, ngày 25/6, tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tạm giữ Nguyễn Văn Âu (SN 1974, trú tại thôn Yên Thiện, xã Bảo Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi Giết người.

Tiếp đó, Âu đã đi vào bếp nhà ông Đ.V.K. (thôn Yên Thiện), lấy một con dao nhọn cài vào cạp quần rồi ra để về nhà. Sau khi ra về qua nhà ông M., hai bên tiếp tục xảy ra xô xát và Âu đã dùng con dao nhọn đâm vào vùng ngực anh Th. khiến nạn nhân tử vong. Sau khi đâm chết anh Th., Âu đã đến Công an xã Bảo Sơn đầu thú và khai báo về hành vi của mình.

Liên quan đến chuyện đâm chết người tại đám giỗ, tại Đồng Tháp cũng từng xảy ra 1 trường hợp tương tự. Cụ thể, theo thông tin từ báo Thanh niên, ngày 25/10/2022, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự Hồ Văn Sang (25 tuổi, ngụ xã Tân Phước, H.Lai Vung, Đồng Tháp) vì đã dùng dao đâm tử vong một thanh niên ngụ H.Lai Vung.

Hồ Văn Sang bị Công an tỉnh Đồng Tháp tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi dùng dao đâm người khác tử vong - Ảnh: Báo Thanh niên

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 ngày 24/10/2022, do mâu thuẫn trong lúc nhậu tại đám giỗ ở ấp Long Hưng 2, xã Long Hậu (H.Lai Vung), Hồ Văn Sang dùng dao đâm chết anh L.T.K. (25 tuổi, ngụ cùng địa phương).

Sau khi nhận thông tin, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an H.Lai Vung đến hiện trường làm rõ vụ việc. Qua đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định tạm giữ hình sự Sang để tiếp tục điều tra về hành vi đâm bạn nhậu tử vong.