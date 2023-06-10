Đi đòi nợ, một người phụ nữ ở Lạng Sơn bị đâm tử vong thương tâm

Đời sống 10/06/2023 05:54

Khoảng 13h30 ngày 9/6/2023, chị T. đến nhà Đàm đòi nợ và 2 bên xảy ra cãi vã. Nguyễn Văn Đàm đã xuống bếp lấy 1 con dao chọc tiết lợn đâm chị T. nhiều nhát vào lưng, tay và vùng đầu khiến nạn nhân tử vong.

Theo thông tin từ VOV, chiều 9/6, tại xã Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Theo thông tin ban đầu, năm 2022, Nguyễn Văn Đàm (SN 1979, trú tại xã Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn) có mua nợ 6 triệu đồng phân đạm của chị Đinh Thị T. (SN 1982, trú tại xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn), sau đó Đàm vay thêm chị T. số tiền 4 triệu đồng. Tổng tiền mua phân đạm và tiền vay nợ là 10 triệu đồng.

Đi đòi nợ, một người phụ nữ ở Lạng Sơn bị đâm tử vong thương tâm - Ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Văn Đàm - Ảnh: VOV

Khoảng 13h30 ngày 9/6/2023, chị T. đến nhà Đàm đòi nợ và 2 bên xảy ra cãi vã. Nguyễn Văn Đàm đã xuống bếp lấy 1 con dao chọc tiết lợn đâm chị T. nhiều nhát vào lưng, tay và vùng đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện Công an huyện Bắc Sơn đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Đàm để điều tra, làm rõ vụ việc.

Liên quan đến chuyện chủ nợ bị con nợ giết hại, gần đây tại Cần Thơ cũng xảy ra  trường hợp tương tự. Cụ thể, theo thông tin từ báo Cần Thơ, ngày 5/6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ cho biết đang tạm giữ hình sự Phan Bảo Quốc (sinh năm 1982, ngụ huyện Cờ Đỏ) về hành vi giết người. Nạn nhân là anh N. (sinh năm 1971, sống gần nhà Quốc).

Đi đòi nợ, một người phụ nữ ở Lạng Sơn bị đâm tử vong thương tâm - Ảnh 2
Đối tượng Phan Bảo Quốc và hung khí gây án - Ảnh: Báo Cần Thơ

Theo điều tra ban đầu, tháng 10/2016, Quốc hay mua số đề của anh N. qua điện thoại và có thiếu nợ khoảng 2,1 triệu đồng, nên anh N hay chặn đường đòi tiền.

Hơn 18 giờ ngày 4/6/2023, sau khi ra đồng thăm lúa, Quốc chạy xe máy về nhà, trên xe có cây kéo dùng để diệt ốc bươu vàng. Quốc chạy ngang nhà anh N. thì bị anh này chặn đầu xe hành hung, đòi tiền. Bị đánh, Quốc lấy kéo đâm nhiều nhát vào người anh N.. Thấy hai người đánh nhau, anh Nghĩa ở gần đó chạy đến can ngăn, bị đứt ngón tay trỏ bàn tay trái. Quốc không dừng lại, mà tiếp tục dùng kéo đâm anh N. Khi thấy anh N gục xuống, Quốc cầm kéo chạy bộ về nhà. Anh N. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi vào viện. Sau khi về nhà, Quốc nhờ gia đình đưa đến công an đầu thú và giao nộp cây kéo dùng để đâm nạn nhân.

Tại cơ quan Công an, Quốc khai nhận, do bực tức vì bị anh N. chửi, đánh nên dùng kéo đâm cho hả giận. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định trên người nạn nhân N. có tổng cộng 16 vết thương, tử vong vì mất máu cấp do đa chấn thương thủng tim, phổi, gan.

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