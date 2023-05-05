Bắc Bộ nắng nóng đạt đỉnh điểm, nhiều nơi nhiệt độ vượt trên 40 độ C

Đời sống 05/05/2023 14:44

Lần đầu tiên, nắng nóng xảy ra trên khắp toàn quốc, Bắc Bộ và Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng diện rộng. Nắng nóng tại Nam bộ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo thông tin từ báo An ninh Thủ Đô, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, ngày 4/5, ở khu vực phía Tây Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C như Mường La (Sơn La) 40,2 độ C; Yên Châu (Sơn La) 40,4 độ C; Phù Yên (Sơn La) 41,3 độ C; Hòa Bình 40,5 độ C; Quỳ Châu (Nghệ An) 40,8 độ C; Tương Dương (Nghệ An) 41,7 độ C; Quỳ Hợp (Nghệ An) 40,2 độ C;…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%.

Bắc Bộ nắng nóng đạt đỉnh điểm, nhiều nơi nhiệt độ vượt trên 40 độ C - Ảnh 1
 Nhiều người dân phải trùm kín để tránh cái nắng gắt - Ảnh: báo An ninh thủ đô

Ở Tây Nguyên và Nam bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%.

Trong ngày hôm nay, 5/5, ở khu vực phía Tây Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất 35-55%.

Cũng theo thông tin từ VietNamNet, Tình trạng nóng bức ở các tỉnh phía Nam vẫn tiếp tục kéo dài, mức nhiệt được công bố ở cả miền Đông lẫn miền Tây đều đạt ngưỡng từ 35-37 độ. Cục bộ, một số nơi ở Đồng Nai, Bình Dương cao hơn 38-39 độ. Thực tế, ngoài đường phố, mức nhiệt còn cao hơn 2-3 độ do hiện tượng bức xạ cộng hưởng từ xe cộ, bê tông hóa…  Do đó, những ngày qua, thời tiết TP.HCM và khu vực Nam Bộ thường xuyên oi bức khó chịu, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của người dân.

 

Bắc Bộ nắng nóng đạt đỉnh điểm, nhiều nơi nhiệt độ vượt trên 40 độ C - Ảnh 2
Dự báo thời tiết trên toàn quốc - Ảnh: Nông Thôn Việt

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 5-6/5, khu vực Nam Bộ vẫn có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Tuy nhiên, tình trạng nắng nóng này sẽ giảm dần vào cuối tuần này (từ 7/5) và có xu hướng dịu mát. 

Cụ thể, từ 8/5 nhiều nơi ở Nam Bộ sẽ có mưa rào và giông, trời chuyển mát, chính thức chấm dứt đợt nắng nóng và khô hạn kéo dài.

Cũng theo cơ quan này, từ khoảng giữa tháng 5, gió mùa tây nam bắt đầu hoạt động, mưa có xu hướng gia tăng, nắng nóng suy giảm dần tại khu vực Nam Bộ.

Ngoài ra, trong đợt nắng nóng trên, cơ quan khí tượng cũng dự báo chỉ số UV cực đại trong ngày tại TP.HCM ở mức 10, mức nguy cơ gây hại rất cao. Người dân cần hạn chế ra ngoài các khung giờ từ 11-16h. Đặc biệt, nếu ra ngoài cần kết hợp mặc quần áo dài, đội nón rộng vành, đeo kính râm. Hạn chế để lộ cơ thể trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời đến mức tối thiểu.

Dự báo thời tiết sau nghỉ lễ: Nắng nóng bao trùm cả nước, nhiều nơi đạt mức nhiệt kỷ lục

Dự báo thời tiết sau nghỉ lễ: Nắng nóng bao trùm cả nước, nhiều nơi đạt mức nhiệt kỷ lục

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam, nhiều khu vực nguy cơ xảy ra nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Xem thêm
Từ khóa:   Dự báo Khí tượng Thủy văn dự báo thời tiết nắng nóng gay gắt nắng nóng kéo dài

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 6 phút trước
Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tâm sự 6 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Dinh dưỡng 36 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đời sống 48 phút trước
Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 2 giờ 3 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km