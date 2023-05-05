Bắc Bộ nắng nóng đạt đỉnh điểm, nhiều nơi nhiệt độ vượt trên 40 độ C

Lần đầu tiên, nắng nóng xảy ra trên khắp toàn quốc, Bắc Bộ và Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng diện rộng. Nắng nóng tại Nam bộ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo thông tin từ báo An ninh Thủ Đô, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, ngày 4/5, ở khu vực phía Tây Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C như Mường La (Sơn La) 40,2 độ C; Yên Châu (Sơn La) 40,4 độ C; Phù Yên (Sơn La) 41,3 độ C; Hòa Bình 40,5 độ C; Quỳ Châu (Nghệ An) 40,8 độ C; Tương Dương (Nghệ An) 41,7 độ C; Quỳ Hợp (Nghệ An) 40,2 độ C;…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%. Nhiều người dân phải trùm kín để tránh cái nắng gắt - Ảnh: báo An ninh thủ đô Ở Tây Nguyên và Nam bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%.

Trong ngày hôm nay, 5/5, ở khu vực phía Tây Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất 35-55%. Cũng theo thông tin từ VietNamNet, Tình trạng nóng bức ở các tỉnh phía Nam vẫn tiếp tục kéo dài, mức nhiệt được công bố ở cả miền Đông lẫn miền Tây đều đạt ngưỡng từ 35-37 độ. Cục bộ, một số nơi ở Đồng Nai, Bình Dương cao hơn 38-39 độ. Thực tế, ngoài đường phố, mức nhiệt còn cao hơn 2-3 độ do hiện tượng bức xạ cộng hưởng từ xe cộ, bê tông hóa… Do đó, những ngày qua, thời tiết TP.HCM và khu vực Nam Bộ thường xuyên oi bức khó chịu, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của người dân.

Dự báo thời tiết trên toàn quốc - Ảnh: Nông Thôn Việt Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 5-6/5, khu vực Nam Bộ vẫn có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Tuy nhiên, tình trạng nắng nóng này sẽ giảm dần vào cuối tuần này (từ 7/5) và có xu hướng dịu mát. Cụ thể, từ 8/5 nhiều nơi ở Nam Bộ sẽ có mưa rào và giông, trời chuyển mát, chính thức chấm dứt đợt nắng nóng và khô hạn kéo dài. Cũng theo cơ quan này, từ khoảng giữa tháng 5, gió mùa tây nam bắt đầu hoạt động, mưa có xu hướng gia tăng, nắng nóng suy giảm dần tại khu vực Nam Bộ. Ngoài ra, trong đợt nắng nóng trên, cơ quan khí tượng cũng dự báo chỉ số UV cực đại trong ngày tại TP.HCM ở mức 10, mức nguy cơ gây hại rất cao. Người dân cần hạn chế ra ngoài các khung giờ từ 11-16h. Đặc biệt, nếu ra ngoài cần kết hợp mặc quần áo dài, đội nón rộng vành, đeo kính râm. Hạn chế để lộ cơ thể trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời đến mức tối thiểu.

Dự báo thời tiết sau nghỉ lễ: Nắng nóng bao trùm cả nước, nhiều nơi đạt mức nhiệt kỷ lục Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam, nhiều khu vực nguy cơ xảy ra nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ, có nơi trên 39 độ.

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