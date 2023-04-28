Dự báo thời tiết ngày 28/4: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cảnh báo mưa dông, lốc, sét, Nam Bộ chịu ảnh hưởng

Đời sống 28/04/2023 10:08

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi bản tin cảnh báo mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe & Đời sống, hiện nay (28/4), bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Dự báo thời tiết ngày 28/4: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cảnh báo mưa dông, lốc, sét, Nam Bộ chịu ảnh hưởng - Ảnh 1
Từ chiều tối nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đón mưa lớn, dông lốc, gió giật mạnh - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Dẫn từ Báo Đảng Cộng Sản Việt Nam, sau đây là dự báo chi tiết tình hình thời tiết hôm nay và ngày mai.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, phía Tây Bắc Bộ sáng sớm có mưa rào vài nơi, sau trời nắng; đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, vùng núi phía Bắc gần sáng 29/4 chuyển gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm có mưa, mưa vừa và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc từ gần sáng mai nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối 28 đến ngày 29/4, Bắc Bộ có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 30-50mm, có nơi trên 80mm. Từ gần sáng đến hết ngày 29/4, Bắc Trung Bộ có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 30-50mm, có nơi trên 80mm. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ chiều tối ngày 29-30/4 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo trong suốt kỳ nghỉ lễ, Nam Bộ trời nắng, riêng trưa chiều có nắng nóng nhưng không gay gắt, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông cục bộ vài nơi. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết cả nước vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 (Từ 29/4 đến 3/5)

Dự báo thời tiết cả nước vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 (Từ 29/4 đến 3/5)

Thời tiết nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Miền Bắc và Trung Bộ dịu mát, riêng Nam Bộ nắng nóng kéo dài.

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