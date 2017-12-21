Bà ngoại cặm cụi ngồi vá từng mảng quần jean rách để cháu gái mặc ấm mùa đông 'đốn tim' cộng đồng mạng

Nhiều thế kỷ trôi qua, quần jean đã được biến tấu với nhiều kiểu dáng cho phù hợp với xu hướng hiện đại. Một trong số đó là kiểu quần jean rách đã làm mưa làm gió trong cộng đồng người trẻ. Khi đi dạo phố, ngồi học trên các giảng đường… nhiều bạn vẫn chọn cho mình chiếc quần cá tính này dù đôi khi gặp phải ánh mắt đầy thành kiến của những vị phụ huynh lớn tuổi.

Xuất hiện từ thế kỷ 18 nhưng đến thế kỷ 20, những chiếc quần jean gắn liền với những chàng cao bồi miền Tây nước Mỹ mới thực sự trở nên phổ biến khắp thế giới. Cho đến tận hôm nay, quần jean vẫn là loại trang phục được mọi người đặc biệt là giới trẻ yêu thích.

Trên trang cá nhân Twitter, Tomomi chia sẻ: “Đi làm về thì thấy bà đã vá lại chiếc quần jean rách của mình. Thật không thể nhịn được cười mà!”

Thế nhưng, câu chuyện của cụ bà Enter Shizu và cô cháu gái Tomomi đã khiến nước Nhật thay đổi suy nghĩ về khoảng cách thế hệ.

Tomomi khá bất ngờ trước hành động đáng yêu của bà ngoại nên đã chia sẻ câu chuyện trên trang cá nhân - Ảnh: Buzz Feed

Đoạn chia sẻ kèm bức ảnh chụp lại chiến quần jean rách ngoại vá đã nhận được hơn 70 nghìn lượt thích, rất nhiều bình luận và chia sẻ của cộng đồng mạng trên toàn nước Nhật và khắp thế giới.

Tài khoản Tomoya xúc động: “Đó chính là tình yêu thương của bà!”

"Đó chính là tình yêu thương của bà" - Ảnh: Buzz Feed

“Hãy giữ gìn chúng cẩn thận bạn nhé! Bà bạn có nụ cười ‘tỏa nắng’ quá! Mong cho tình cảm hai bà cháu luôn thắm thiết như vậy!” – Tài khoản syoka bày tỏ.

"Nhớ giữ gìn kỷ vật của ngoại nghe..." - Ảnh: Buzz Feed

Một số cư dân mạng khác hài hước cho rằng có lẽ bà đã tạo ra xu hướng mới cho giới trẻ vào cuối năm nay và hy vọng Tomomi sẽ giữ gìn mãi bên mình kỷ vật đáng nhớ của bà.

Giới trẻ dự đoán xu hướng cuối đông 2017: quần jean ngoại vá - Ảnh: Buzz Feed

Trả lời trên trang Buzz Feed, Tomomi cho biết: “Khi mình vừa về đến nhà thì bà liền nói: Tomomi ơi, bà đã vá chiếc quần này lại cho cháu rồi. Giờ cháu vẫn mặc ở nhà được đấy!”

Cô cho biết mình thực sự bất ngờ khi bà đã vá từng mảng rách trên chiếc quần jean bụi bặm. Tomomi không thể ngờ rằng bà mình đáng yêu và thương con cháu đến thế.

Tomomi sống cùng bà ngoại từ nhỏ - Ảnh: Buzz Feed

Sau khi được nghe những lời nhắn nhủ đầy yêu thương của mọi người trên trang xã hội, cụ bà Shizu không giấu nổi niềm vui sướng và ngạc nhiên. Đối với cụ, đó chỉ là việc làm rất đỗi bình thường của bà dành cho cháu gái.